Phẫn nộ vụ ông cậu giở trò đồi bại với cháu 7 tuổi rồi dọa giết

Trung tá Trần Ngọc Sơn, Đội trưởng đội Hướng dẫn điều tra án (phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – PC45, Công an tỉnh Tuyên Quang) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Vụ (SN 1970, trú tại thôn Tin Kéo, xã Yên Lập, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Nạn nhân của vụ án là cháu Trương Quỳnh Nh. (SN 2010, trú tại thôn Tin Kéo, xã Yên Lập, huyện Chiêm Hoá), gọi Vụ bằng ông cậu.

Chân dung đối tượng hãm hại cháu bé 7 tuổi

Theo tài liệu cơ quan điều tra cung cấp, khoảng 8h30 phút ngày 18/8, Công an huyện Chiêm Hoá nhận được tin báo do Công an xã Yên Lập, huyện Chiêm Hoá cung cấp với nội dung:

Khoảng 20h ngày 17/8, bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hoá (Tuyên Quang) tiếp nhận cháu Trương Quỳnh Nh. đến điều trị trong tình trạng bộ phận sinh dục bị tổn thương nặng nghi do bị hiếp dâm. Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hoá đã thông báo cho Công an xã Yên Lập biết.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với PC45 - Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu theo luật định.

Ngay sau khi xác định có đủ dấu hiệu của tội phạm, ngày 19/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Chiêm Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Hiếp dâm trẻ em.

Theo Trung tá Sơn, quá trình điều tra xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Bị hại trong vụ án mới 7 tuổi, là người dân tộc thiểu số sinh sống trong vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn nên đã gây hoang mang, phẫn nộ, lo sợ trong quần chúng nhân dân nhất là đối với những người thân của cháu Nh., những gia đình có con gái nhỏ trong khu vực. Bởi vậy vụ án được lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đặc biệt quan tâm cũng như chỉ đạo sát sao.

“Tuy nhiên, khi vào cuộc điều tra vụ án này, cơ quan điều tra cũng gặp khó khăn. Không giống các vụ án bị xâm hại khác, nạn nhân trong vụ án này còn nhỏ tuổi, vừa chứng kiến cảnh bố trong tình trạng “thập tử nhất sinh” khi tự tử bằng thuốc trừ sâu, cháu bé có dấu hiệu của bệnh trầm cảm".

Cán bộ điều tra nhiều lần trò chuyện với cháu bé Nh. nhưng do bị sang chấn tâm lý mạnh, rất sợ hãi, hoảng loạn nên khi cán bộ điều tra nhắc đến việc cháu bị xâm hại thì cháu Nh. không cung cấp được thông tin gì từ việc cháu bị xâm hại ở đâu (hiện trường vụ án), ai đã xâm hại cháu?.

Bị hại sinh sống ở nơi đi lại khó khăn, cây cối rậm rạp, ít người qua lại, cách xa khu dân cư nên không có nhân chứng...”, Trung tá Sơn cho biết.

Người dân Yên Lập bàng hoàng về vụ án.

Qua làm việc, gia đình nạn nhân cũng không biết được thông tin gì về việc cháu Nh. bị xâm hại. Mặt khác, sau khi nạn nhân bị xâm hại, do không biết nên gia đình đã tắm rửa, giặt quần áo cho cháu dẫn đến việc khó khăn cho cơ quan điều tra trong công tác thu thập chứng cứ.

Một điểm khó khăn nữa, khu vực nạn nhân sinh sống là khu vực giáp ranh giữa xã Yên Lập, huyện Chiêm Hoá và với các xã thuộc địa bàn tỉnh Bắc Kạn nên diện khoanh vùng đối tượng rất rộng.

Hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ đã được thực hiện, như tập trung rà soát địa bàn, khoanh vùng những đối tượng nghi vấn, trong đó tập trung vào những đối tượng có biểu hiện như “có máu dê”, thiếu thốn tình cảm...

Đồng thời cơ quan công an phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm. Sau một thời gian điều tra, đối tượng nghi vấn đã được xác định.

Đến ngày 1/9, PC45 Công an tỉnh Tuyên Quang đã làm rõ được kẻ đã hãm hại cháu Nh., đó là Hoàng Văn Vụ.

Hiện vụ án đang được Công an Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bài 2: Gã "yêu râu xanh" khai gì tại cơ quan công an?

Xuân Hòa