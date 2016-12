Phát động Chương trình từ thiện 'Khăn ấm cho em' 2017

Theo thông tin từ Ban tổ chức, thông điệp “Thay đổi tương lai từ những điều nhỏ nhất” trong sứ mệnh của mình, Ban tổ chức chương trình hi vọng từ những hành động hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, sẽ giúp các em còn nhiều khó khăn có thêm điều kiện sống và học tập tốt hơn, cũng như tiếp thêm cho các em niềm tin vào cuộc sống, luôn nỗ lực, cố gắng không ngừng để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Chương trình thiện nguyện của Câu lạc bộ Mozart.



Với mục tiêu đó, “Khăn ấm cho em” cùng đội ngũ thực hiện luôn cố gắng hết mình để có thể kết nối những nhà hảo tâm tới các em một cách hiệu quả, đem lại những giá trị tốt đẹp nhất.

Hoạt động của Khăn ấm cho em bao gồm các chương trình từ thiện tại các địa phương và các hoạt động thường niên tại Hà Nội. Với chương trình từ thiện tại các địa phương, trước đó Câu lạc bộ Mozart sẽ tổ chức chương trình “Hòa nhạc vì trẻ em vùng cao”.

Bên cạnh đó, Khăn ấm cho em còn tổ chức các hoạt động thường niên diễn ra tại các bệnh viện, làng trẻ ở Hà Nội cho các em nhỏ tại CLB Mozart để nuôi dưỡng, khuyến khích tinh thần tương thân, tương ái ở chính các em, những mầm non tương lai.

Buổi hòa nhạc “Khăn ấm cho em” là chương trình thường niên được xây dựng, để chính các em nhỏ - Học viên của Câu lạc bộ Mozart bằng chính những gì mình được học, bằng những phím đàn Piano, được đóng góp một phần công sức nhỏ bé giúp đỡ các bạn đồng trang lứa có hoàn cảnh khó khăn vượt qua cái đói, cái rét và ý nghĩa hơn hết là vững bước trên con đường đến trường.

Chương trình hòa nhạc "Khăn ấm cho em".

Buổi hòa nhạc “Khăn ấm cho em” lần thứ V dự kiến vào ngày 08/01/2017 Học Viện Quốc Gia Âm Nhạc Việt Nam.

Chương trình " Khăn Ấm Cho Em " mỗi năm sẽ in dấu kỷ niệm trên một Tỉnh khác nhau và năm nay tập trung giúp đỡ cho điểm trường Thôm Niêng tại xã Cổ Linh- Pắc Nậm- Bắc Kan..

Với mong muốn trao 58 phần quà cho HS mầm non & tiểu học : 58 áo phao ấm, 58 đôi ủng ấm, 58 chiếc khăn ấm, 58 chiếc chăn ấm, 58 suất đồ dùng học tập, 58 suất bánh kẹo.

Chương trình hy vọng nhận được các vật phẩm thiết yếu từ các tấm lòng thiện nguyện, các nhà hảo tâm để phần nào giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Thôm Niêng trong mùa đông lạnh giá này.

"Bữa trưa cho em" nhằm làm xua tan những cơn đói khát cho trẻ em khó khăn.

Nằm cách trung tâm tỉnh khoảng 90km đi xe và khoảng 3km đi bộ, Thôm Niêng nằm cao tít trên đỉnh núi xã Cổ Linh. Một điểm trường còn đầy những khó khăn, thách thức.

Với khoảng 58 em học sinh tiểu học và mầm non tại điểm trường Thôm Niêng chủ yếu là dân tộc Mông, phần lớn được sinh ra trong các gia đình "cơ bản" là nghèo. Các con được các Thầy Cô vận động đi học đã khó nên việc hoc tập và ăn uống đầy đủ còn khó bội phần.

Khăn Ấm Cho Em, mong sự chung tay, đồng hành từ tất cả các tấm lòng, trái tim yêu thương, hi vọng mang đến những "Bữa trưa cho em". Không hi vọng cơm sẽ ngon và đa dạng, đầy đủ như cơm con chúng ta vẫn ăn bán trú tại Thành phố nhưng với mong muốn giúp các con khắc phục khó khăn phần nào và không còn những bữa trưa thiếu thốn. Để cái bụng được no và có thêm nhiều niềm vui học, vui cười tiếp thêm động lực cho những đôi chân bé con trên con đường cõng chữ đến trường.

Xã Thôm Niêng nằm sâu trong núi, xã chỉ có khoảng chưa đầy 60 hộ gia đình , phần lớn là người dân tộc Mông sinh sống nên vẫn còn sống theo tập tục du canh du cư.Văn hoá hiểu biết kém, tiếng kinh còn chưa phổ biến đến nơi.

"Khăn ấm cho em" thực sự đã trở thành chương trình hàng năm đồng hành cũng những em nhỏ vùng cao.

Nhằm giúp các gia đình nghèo có con em đang đi học ở điểm trường tiểu học Thôm Niêng cải thiện đời sống vật chất và để duy trì được bữa ăn cho các con những năm tiếp theo. Chương trình sẽ đưa về tặng các gia đình các đôi lợn giống để gia đình tự chăm sóc và chăn nuôi.

Chương trình sẽ tặng mỗi hộ gia đình trước 1 con giống để thể nghiệm chăn nuôi trên 6 tháng đầu năm, qua 6 tháng dưới sự chăm chỉ từ phía các gia đình sẽ thấy rõ kết quả lứa lợn sinh sản đầu tiên, gia đình nào chăn nuôi tốt sẽ được hỗ trợ tiếp con giống để đẩy mạnh sự cần cù, cố gắng hơn nữa đối với các hộ gia đình.

Toàn bộ lợn nuôi sạch, để hỗ trợ cho bà con nơi đây tiêu thụ sản phẩm hiệu quả về kinh tế rất mong các tấm lòng ai có nhu cầu về thực phẩm lợn sạch hoàn toàn có thể liên hệ tận nơi các hộ gia đình để có được thực phẩm như ý..

Mọi sự hỗ trợ có thể gửi về :

Chị Nguyễn Thị Tám Dơn - SĐT :0966 674 676

(TK: 0451001390223 - Vietcombank- Chi nhánh Thành Công)

