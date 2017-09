Phát hiện chất nghi ma túy trong quà đưa vào trại cai nghiện

Đại tá Trương Quang Hải, người phát ngôn Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của bộ Công an, ngày 11/9, Công an tỉnh Hòa Bình đã lên kế hoạch triển khai nghiệp vụ truy bắt đối tượng.