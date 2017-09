Phát hiện con trai treo cổ trong nhà, mẹ đau đớn khóc thét

Khoảng 12h ngày 27/9, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xử lý hiện trường vụ việc anh Đ.V.H. (SN 1976, ngụ thị xã Thuận An) treo cổ trong nhà.

Theo thông tin ban đầu, người thân của nạn nhân kể lại, khoảng 8h cùng ngày, anh H. đi lên gác lửng của căn nhà trong hẻm số 6, khu phố Long Thới, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An. Tại đây, anh dùng dây buộc lên mái nhà rồi treo cổ.

Ngôi nhà phát hiện nạn nhân tử vong.

Nghe tiếng động phía trên, mẹ anh này lên kiểm tra thì khóc thét vì phát hiện con mình đang treo cổ lơ lửng. Người mẹ liền tri hô hàng xóm tới giúp đỡ nhưng nạn nhân đã tử vong.

Anh H. chung sống với mẹ và không cưới vợ. Trước kia, nạn nhân từng là cán bộ chi cục Thuế nhưng sau đó xin nghỉ. Ít hôm trước, anh có đi khám bệnh, khi nhận được kết quả thì có biểu hiện buồn rầu, ít nói.

Nhận tin báo, Công an thị xã Thuận An đã có mặt phong toả hiện trường, điều tra, xử lý vụ việc.