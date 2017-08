Ngày 20/8, chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cục Hải quan TP.HCM cho biết, vừa tạm giữ một hành khách 31 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi Kaohsiung (Đài Loan).

Theo cơ quan này, trong quá trình du khách làm thủ tục soi chiếu an ninh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường bên trong hành lý.

Báng súng, quần áo, lựu đạn bị thu giữ.

Ngay sau đó, Hải quan và An ninh hàng không Tân Sơn Nhất phối hợp với đội Kiểm soát, cục Hải quan TP.HCM, cơ quan an ninh bộ Công An đã tiến hành kiểm tra thì phát hiện số lượng lớn trang thiết bị quân sự.

Cụ thể, cơ quan chức năng thu giữ 79 bộ báng súng ngắn mới 100%, 2 máy truyền tin dùng trong quân sự, 1 mặt nạ phòng độc và một số vũ khí, quân trang khác như vỏ đạn M79, vỏ đạn AR15, vỏ lựu đạn, balo quân dụng, quần áo quân phục của lực lượng NATO... đã qua sử dụng.

Tang vật bị thu giữ.

Được biết, đây là mặt hàng cấm xuất khẩu và nhập khẩu. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, phối hợp với các đơn vị khác tiếp tục điều tra xử lý.

Phùng Sơn