Phát hiện thi thể nam thanh niên dùng dao sát hại bạn thân

Theo đó, vào khoảng 15h30 ngày 25/4, lực lượng chức năng xã Tân Hương và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã phát hiện Lý Văn Đông (SN 1997, trú tại thôn Khe Mạ, xã Tân Hương) là hung thủ gây ra vụ án giết người trước đó ở xã Tân Hương tại rừng sâu, cách hiện trường gây án 2 quả đồi. Lý Văn Đông được xác định đã tự tử trong quá trình bỏ trốn.

Theo cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể Lý Văn Đông cho gia đình lo hậu sự. Về vụ án, tới đây sẽ đình chỉ khởi tố vụ án và khởi tố bị can, do cả hung thủ và nạn nhân đều đã chết.

Hung thủ giết bạn đã tự tử trong rừng sâu.

Trước đó, như báo Người đưa tin đã đưa ,ông Hoàng Văn Lành, Chủ tịch UBND xã Tân Hương, huyện Yên Bình, Yên Bái cho biết, khoảng 20h30, ngày 23/4, Bàn Văn Yên (SN 1993) cùng Lý Văn Đông (SN 1997, cùng trú tại thôn Khe Mạ, xã Tân Hương) đến nhà bố đẻ của Đông là ông Lý Văn Hai để chơi bài.

Tại đây, trong lúc chơi bài, Yên có nhắc về số tiền mà Đông nợ mình. Từ đó hai bên xảy ra cãi vã, ẩu đả. Không kiềm chế được bản thân, Lý Văn Đông đã bất ngờ lẻn xuống bếp lấy một con dao dài, chạy lên nhà chém bất ngờ một nhát vào cổ nạn nhân khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Gây án xong, Lý Văn Đông nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Về phía nạn nhân, dù đã được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tuy nhiên do vết thương quá nặng, Bàn Văn Yên đã tử vong không lâu sau đó.

Hiện, Cơ quan Công an huyện Yên Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án trên.

Đỗ Chang