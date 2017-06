Phát ngôn ‘Phụ nữ ngốc là không yêu bản thân mình’ gây sốt

Những ngày qua, người dùng mạng xã hội tỏ ra rất tâm đắc trước phát ngôn của Trịnh Huyền Trang (nickname Huyền Trang bất hối) với quan điểm “Phụ nữ ngốc là không yêu bản thân mình”.

Bài chia sẻ của Trịnh Huyền Trang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nguyên văn bài chia sẻ của Trịnh Huyền Trang:

“Người phụ nữ ngốc nhất trên đời không phải là người phụ nữ bị đàn ông lừa dối hết lần này đến lần khác.

Người phụ nữ ngốc nhất chính là người không biết trân trọng bản thân và yêu thương chính mình mà cứ đợi người khác yêu thương.

Phụ nữ thường có tâm lý, yêu lâu rồi thì không cần phải đẹp, hiểu nhau quá rõ thì không cần phải cầu kỳ mỗi lần gặp gỡ, mà họ lại vô tình quên rằng, giây phút người đàn ông yêu họ, đến bên họ thì thứ họ để tâm đầu tiên chính là bề ngoài.

Có đôi lúc trong mối quan hệ tình cảm, không phải người đàn ông thay đổi, mà là chính bản thân mình đã thay đổi quá nhiều. Không phải người đàn ông không yêu bạn, mà là chính bản thân mình còn chưa yêu nổi chính mình.

Và có những cuộc hôn nhân đổ vỡ, lý do vì chồng ngoại tình, hay lý do vì họ hết yêu, tất cả lí do đều không quan trọng bằng việc, sau hôn nhân, phụ nữ chỉ toàn tâm toàn ý để tâm đến chồng con, mà người cần được để tâm nhất lại vô tình quên lãng.

Tôi thường hỏi những cô gái nhắn tin tôi tâm sự về hôn nhân đổ vỡ rằng: Sau khi kết hôn, bạn làm gì? Họ đều trả lời chung quy về một đáp án: Em chăm sóc chồng con và lo toan cho gia đình.

Mười người phụ nữ như một, sau hôn nhân thứ họ để tâm chỉ có gia đình và chồng con. Trăm người phụ nữ như nhau, sau khi yêu lâu thứ họ để tâm chỉ có người đàn ông bên cạnh.

Đừng mong đợi ai trân trọng bạn, khi bạn không biết trân trọng chính mình.

Đàn ông thường bị thu hút bởi những cô gái biết chăm sóc bản thân và nuông chiều bản thân hơn những người phụ nữ chỉ biết nuông chiều họ. Học yêu mình, sau những tháng năm yêu người".

Ngay sau khi đăng tải bài chia sẻ này, rất nhiều chị em đã có những ý kiến tranh luận. Trong đó, đa phần các chị em đều cho rằng phụ nữ cần biết cách tự chăm sóc mình.

Nhiều chị em đồng quan điểm phụ nữ cần phải biết cách tự chăm sóc bản thân, tự yêu lấy bản thân mình (Ảnh minh họa).

Chị Nguyễn Hương (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi cũng yêu nhiều lắm nhưng yêu rồi mới biết mình ngày càng tệ không còn như trước. Bây giờ nhìn lại thấy mình thua thiệt đủ điều không bằng ai. Tôi luôn luôn quan tâm người yêu mình quá mức không còn biết chăm chút cho bản thân mình nữa. Tôi biết là không tốt nhưng tôi không ngăn được suy nghĩ của mình. Tôi hy vọng đọc xong bài viết này sẽ làm tôi thông suốt và giúp người mình yêu tin tưởng mình như ngày đầu”.

“Chị nói chuẩn, đã là phụ nữ phải biết yêu thương, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Bởi nhan sắc, tuổi thanh xuân của người phụ nữ qua nhanh lắm, nếu không biết cách giữ gìn chính cơ thể mình thì sẽ chẳng còn ai có thể yêu thương bạn được nữa”, là chia sẻ của bạn Phương Anh.

Bạn Thanh Tâm nghiệm ra một điều: “Lúc yêu, mình cứ nghĩ bên anh rồi. Cần gì đẹp. Cần gì trau chuốt nữa. Tới lúc anh nói là làm dáng một chút đi. Mua quần áo hẳn hoi mà mặc. Ra ngoài mặc đẹp chút. Mình cũng chỉ nghĩ là anh nói chơi thôi. Giờ nghĩ lại mới thấm. Dù yêu lâu thì người đàn ông vẫn muốn người phụ nữ của mình đẹp. Đừng xuề xòa với bản thân”.

Chị Dương Quỳnh Tâm cho hay: “Tôi nghĩ quan điểm này cũng đúng vì có biết yêu bản thân mình thì mới thấy lạc quan, tâm trạng vui vẻ, có đủ năng lượng để làm việc một cách hào hứng. Người không biết yêu bản thân mình lúc nào cũng nghĩ hy sinh cho người khác nhưng nhận được kết quả không như ý thì liền buồn tủi, oán trách, ân hận. Yêu bản thân chính là một cách làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn”.

Chị Dương Quỳnh Tâm cho rằng quan điểm trên đúng.

Hiện những chia sẻ này vẫn đang thu hút sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng.

