Phát ngôn sao Việt tuần qua: Cao Ngân, Tú Hảo “gây bão”

Nữ diễn viên Thúy An trở thành cái tên hot từ sau bộ phim đình đám “Người phán xử”. Khi biết Thúy An là cháu họ của NSND Hoàng Dũng, không ít người cho rằng, nữ diễn viên sẽ có lợi thế hơn các bạn diễn khác. Tuy nhiên, trong một chia sẻ mới đây, Thúy An khẳng định, không hề có chuyện cô được bác họ nâng đỡ hay thiên vị. Hơn nữa, cô cũng không muốn “mượn danh” người khác để đánh bóng tên tuổi.