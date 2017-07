Phẫu thuật cắt bỏ khối u buồng trứng nặng 16kg cho cô gái 22 tuổi

Hình ảnh bệnh nhân mang khối u khổng lồ trước khi phẫu thuật. (Ảnh:SKĐS)

Chiều 5/7, bệnh nhân Hoàng T.V. (22 tuổi, Bắc Giang) đã được các y, bác sĩ khoa Ngoại Phụ khoa, bệnh viện K cơ sở Tân Triều cứu sống một cách ngoạn mục. Khối u chèn ép vào ổ bụng gây suy thận. Nếu không phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ tử vong.

Bệnh nhân V. mắc khối u buồng trứng khổng lồ, nhập viện ngày 29/6 trong tình trạng suy kiệt, bụng căng to. Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ khoa Ngoại Phụ khoa cho biết, bệnh nhân chưa lập gia đình. Cách đây hơn một năm, bệnh nhân V. có đi phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng trái tại địa phương. Nhưng 3 tháng trở lại đây, gia đình phát hiện bụng bệnh nhân ngày càng to ra. Cách đây một tháng, bụng to khiến bệnh nhân khó thở, buồn nôn. Một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện tiểu ít, không đi lại được, chỉ nằm một chỗ nên gia đình đã đưa bệnh nhân vào viện.

Ths.BS Lê Trí Chinh, Trưởng khoa Ngoại phụ khoa, bệnh viện K cơ sở Tân Triều chia sẻ, khi vào viện, bệnh nhân trong tình trạng suy kiệt, mệt mỏi, phải thở oxy, phù 2 chi dưới. Mặc dù khối u ở bụng rất to, tương đương với một thai phụ 9 tháng nhưng bệnh nhân chỉ nặng 47kg. Kết quả xét nghiệm và chụp chiếu cho thấy, bệnh nhân có một khối u lớn chèn ép vào các tổ chức xung quanh, tuần hoàn bàng hệ vùng bụng.

Ths.BS Lê Trí Chinh cho biết, đây là một ca bệnh khó vì khối u rất lớn, chèn ép nhiều cơ quan, cộng thêm thách thức là bệnh nhân bị suy thận, suy kiệt, nếu không phẫu thuật kịp thời, nguy cơ bệnh nhân tử vong rất cao. Hơn nữa, do thể trạng bệnh nhân suy kiệt, các bác sĩ lo bệnh nhân không thể trải qua ca đại phẫu lớn nên từ khi nhập viện, bệnh nhân được tiến hành hồi sức, nâng thể trạng. Tuy nhiên, khối u lớn cộng thêm tình trạng suy thận khiến bệnh nhân khó có thể nâng cao thể trạng tốt. Không thể kéo dài thêm thời gian chờ đợi, các bác sĩ quyết tâm tiến hành phẫu thuật.

Ca phẫu thuật kéo dài 1,5 giờ đồng hồ. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã hút ra tới 9 lít dịch từ khối u, đồng thời gỡ dính, cắt bỏ khối u cân nặng tới 7kg. BS Chinh cho biết, đây là một khối u rất lớn, nặng tổng cộng 16kg. Qua xét nghiệm ban đầu cho thấy đây là khối u tuyến nang nhầy.

Hoàng Mai