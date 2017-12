Mới đây, người đẹp Phi Thanh Vân bất ngờ đăng quang cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 trên đất Mỹ làm nhiều người... sửng sốt. Được biết, đây là một cuộc thi sắc đẹp dành riêng cho những quý bà gốc Việt thành đạt trên toàn thế giới.

Phi Thanh Vân đoạt danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ trong nhiều hoài nghi của khán giả.

Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 là đấu trường nhan sắc đầu tiên mà "Nữ hoàng dao kéo" tham gia. Tuy nhiên, thông tin, quy mô cũng như uy tín của cuộc thi này vẫn còn là ẩn số đối với nhiều khán giả trong nước. Nhiều người thắc mắc, một cuộc thi mà thí sinh dễ dàng đoạt giải như thế, liệu có phải là cuộc thi "ao làng"? Và có phải Phi Thanh Vân đã biết trước kết quả của cuộc thi?

Theo đó, như chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin trước khi đi thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017, Phi Thanh Vân cho biết: "Khi quyết định làm gì, tôi sẽ lên kế hoạch cho cuộc đời mình, cứ như vậy mà đi, không nên bàn ra tán vào, thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ là cách để tôi giữ thương hiệu của mình. Tôi đang kinh doanh rất tốt và có mối quan hệ xã hội rất kinh khủng.

Vì thế, mọi chuyện tôi đều phải tính toán sao cho “khớp” nhất với cuộc đời của mình. Cuộc sống của tôi là do tôi quyết định. Tôi kinh doanh là do khả năng của mình chứ không phải là do danh hiệu. Nếu có đoạt giải Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ thì cũng đừng ném đá tôi, đó cũng chỉ là một cành hoa nhỏ trên cái cây của tôi thôi. Bản thân tôi đang trồng một cây đẹp, nếu nó thêm hoa thì chỉ làm cho đời thêm đẹp lên thôi…”.

Nhiều người cho rằng, Phi Thanh Vân đã mua giải Hoa hậu.

Câu trả lời của người đẹp này làm nhiều người ngạc nhiên, bởi Phi Thanh Vân rất tự tin trước khi đi thi Hoa hậu tại Mỹ. Có hay không chuyện cô đã biết trước kết quả cuộc thi? Hiện tại, Phi Thanh Vân đang ở bên Mỹ, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với cô, người đẹp này cho PV báo Người Đưa Tin biết: "Tôi đang có quãng thời gian nghỉ ngơi sau cuộc thi sắc đẹp nên không có thời gian để lên mạng xã hội xem phản ứng của khán giả thế nào. Tôi sang Mỹ dự thi với vai trò là một doanh nhân thành đạt chứ không phải là một người mẫu. Theo tôi biết, thì chưa thấy luật nào quy định công dân Việt Nam hay doanh nhân phải xin phép trước khi đi thi nhan sắc ở nước ngoài cả. Tôi nghĩ mình không vi phạm quy chế gì hết. Ở Việt Nam, hễ cứ thấy ai đoạt giải gì là ném đá, buồn cười lắm...".

"Tôi thấy lạ là những tin đồn như tôi mua giải hay thi chui, không bị những người cùng thi với tôi bàn tán mà toàn là những người ngoài cuộc nói ra nói vào. Hiện nay, nhiều người xấu tính lắm, họ đố kị với tất cả những thành công mà người khác đạt được hay sao ấy?" - Phi Thanh Vân cho hay.

PV hỏi, chị thấy sao khi cục NTBD (bộ VH,TT&DL) đã giao cho sở Văn hoá - Thể thao TP.HCM kiểm tra việc Phi Thanh Vân đi Mỹ dự thi Hoa hậu Thế giới người Việt là đúng hay sai?, "Nữ hoàng dao kéo" cho biết, chị xin không trả lời câu hỏi này và xin phép chuyển thông tin tới khán giả sau.