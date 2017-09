Phiên tòa giả định: Cháu tâm thần sát hại ông nội trong cơn say

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh T, khoảng 17h30 ngày 1/6, Đặng Văn Thủy (SN 1993, trú tại thôn Tăng, xã P, huyện Đ, tỉnh T) đi nhậu say về.

Vào thời điểm này, chỉ có mình ông nội Thủy là Đặng Văn H (SN 1935) ở nhà. Có hơi men trong người, Thủy bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát, đập phá đồ đạc. Thấy cháu nội như vậy, ông H đã khuyên nhủ Thủy.

Thay vì nghe lời, Thủy điên cuồng cầm thanh gỗ tấn công ông H. Phát hiện sự việc, những người dân sống xung quanh đã lao tới ngăn cản, khống chế Thủy, sau đó giao đối tượng cho Công an xã P.

Tuy được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, ông H đã tử vong. Một số người dân cho rằng, trước khi gây án, Thủy có biểu hiện “ngáo đá”. Tuy nhiên, sau khi tiến hành xét nghiệm, cơ quan điều tra đã bác bỏ thông tin này.

Sau khi án mạng xảy ra, gia đình đối tượng cho biết Thủy có dấu hiệu của bệnh tâm thần.

Để có căn cứ xử lý đúng người, đúng tội, cơ quan điều tra đã tiến hanh trưng cầu giám định tâm thần đối với Đặng Văn Thủy. Kết quả giám định cho thấy Đặng Văn Thủy chỉ bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi khi trước, trong và sau khi phạm tội. Do vậy, cơ quan điều tra Công an tỉnh T vẫn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Thủy để điều tra hành vi giết người.

Căn cứ kết luận điều tra, VKSND tỉnh T đã quyết định truy tố Đặng Văn Thủy theo điểm n, Điều 93, BLHS về tội Giết người với tình tiết tăng nặng định khung là có tính chất côn đồ.

Ngày 14/7, TAND tỉnh T mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này. Chủ tọa phiên tòa, bà Nguyễn Thị Hoa, thẩm phán TAND tỉnh T. Đại diện VKSND tỉnh T, ông Hoàng Văn Hùng.

Vì bị cáo không mời luật sư nên theo quy định của pháp luật, tòa án đã mời luật sư Trần Vỹ, đoàn luật sư tỉnh T bào chữa theo chỉ định cho bị cáo Đặng Văn Thủy. Anh Đặng Hưng Nguyên, con trai ông T, bác bị cáo Thủy, làm đại diện hợp pháp cho gia đình bị hại.

VKS: Bị cáo có tội

Trong thực tế, đã có nhiều vụ án mà nguyên nhân xuất phát từ việc say rượu. Tuy nhiên, vụ án này lại khiến những người có lương tri đau xót và bức xúc vì nạn nhân và bị cáo vốn có quan hệ ruột thịt: Ông nội và cháu trai.

Kết quả điều tra cho thấy chiều 1/6, sau khi đi nhậu về, thay vì nằm ngủ như mọi lần, Đặng Văn Thủy lại điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà. Thấy cháu nội như vậy, ông H đã chạy sang khuyên nhủ và can ngăn.

Thay vì nghe lời ông thì Thủy lại có hành động bất chấp luân thường đạo lý đó là đánh lại ông nội. Hậu quả của hành vi ngông cuồng, coi thường tính mạng người khác, coi thường pháp luật đó là ông H vong mạng. Hành vi của Thủy không chỉ gây đau thương cho gia đình bị cáo mà còn gây dư luận xấu trong nhân dân, làm mất trật tự trị an trong khu vực.

Để có căn cứ xử lý, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tâm thần đối với Đặng Văn Thủy. Kết quả giám định pháp y cho thấy Đặng Văn Thủy chỉ bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi khi trước, trong và sau khi phạm tội. Do vậy, Thủy vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mà hắn đã gây ra.

Từ những lẽ trên, VKSND tỉnh T quyết định truy tố Đặng Văn Thủy theo điểm n, khoản 1, Điều 93, BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) về tội Giết người. Đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo 20 năm tù.

Bị cáo: Sao ông không tỉnh dậy?

Ông ơi, sao cháu gọi mãi mà ông không dậy? Ông giận cháu à? Cháu xin lỗi ông. Sau này cháu sẽ không cãi ông, sẽ ngoan ngoãn vâng lời ông, vâng lời cha mẹ. Ông ơi, ông tỉnh dậy đi…

Trong cơn say, Thủy đã sát hại ông nội mình. (Ảnh minh họa)

Luật sư bào chữa cho bị cáo

Kính thưa HĐXX, chúng ta đã nghe đại diện VKS công bố bản cáo trạng, đã nghe HĐXX thẩm vấn bị cáo và chứng kiến thái độ, phản ứng của bị cáo trong phiên tòa hôm nay. Được phân công làm luật sư chỉ định trong vụ án này, tôi cam đoan sẽ làm hết sức mình để bào chữa cho bị cáo Đặng Văn Thủy.

Trước tiên, tôi xin chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình bị hại, cũng chính là gia đình của bị cáo Thủy, khi mất đi người thân của mình. Sau khi nghiên cứu toàn bộ nội dung vụ án, tôi nhận thấy việc VKS tuy tố bị cáo về tội Giết người là hoàn toàn chính xác, không oan.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ án, gia đình bị cáo đã xuất trình hồ sơ bệnh án tâm thần của bị cáo Thủy. Sau khi tiếp xúc với bị cáo tại trại tạm giam, tôi cũng đã về tận địa phương, nơi Thủy cư trú để tìm hiểu nhân thân của bị cáo và nhận thấy việc gia đình bị cáo khẳng định bị cáo bị bệnh tâm thần là có cơ sở.

Bằng chứng là sổ tâm thần của bệnh viện tâm thần cấp cho bị cáo Đặng Văn Thủy; Xác nhận của ông Trần Đức – Phó Chủ tịch UBND xã P về việc gia đình không đủ điều kiện để đưa Thủy vào trại tâm thần để điều trị…

Thưa quý tòa, vì “lực bất tòng tâm” nên gia đình phải để Thủy ở nhà. Theo tìm hiểu của tôi, trước khi gây ra vụ án đau lòng này, Thủy được mọi người đánh giá là hiền lành, chưa từng gây gổ với ai. Có thể vì hôm đó bệnh tình tái phát, lại có men rượu trong người nên Thủy đã không kiềm chế được hành vi và gây ra vụ án thương tâm trên.

Theo quan điểm của tôi thì kết luận giám định cho rằng, bị cáo chỉ bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi khi trước, trong và sau khi phạm tội là chưa chính xác vì trước khi vụ án xảy ra, thân chủ tôi có biểu hiện của bệnh tâm thần thực sự. Theo quy định tại khoản 1, Điều 13, BLHS người bị bệnh tâm thần thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chiếu theo quy định của pháp luật, tôi đề nghị HĐXX ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, buộc thân chủ của tôi chữa bệnh bắt buộc theo quy định tại Điều 43 BLHS.

Anh Đặng Hưng Nguyên: Bố tôi đã mất, tôi không muốn giờ mất luôn cả cháu trai

Thưa quý tòa, hôm nay tôi đến dự tòa với tư cách là người đại diện hợp pháp cho bị hại. Đúng là không từ ngữ nào có thể diễn đạt được nỗi đau mà Thủy đã gây ra cho gia đình tôi. Bố tôi mất đi khiến anh chị em chúng tôi vô cùng đau đớn. Sở dĩ có vụ án này cũng do một phần lỗi của gia đình chúng tôi khi không chữa trị kịp thời cho cháu Thủy. Chúng tôi rất ân hận.

Thưa tòa, gia đình em trai tôi nghèo, các chị em chúng tôi cũng chả khá hơn, quanh năm đi làm thuê, làm mướn nhưng cũng chỉ đủ ăn.

Do vậy, khi phát hiện Thủy có dấu hiệu của bệnh tâm thần (trong số 9 anh chị em chúng tôi, chú út cũng bị bệnh tâm thần), dù các bác sĩ đã khuyến cáo nên đưa cháu vào trại tâm thần nhưng vì không có điều kiện nên gia đình vẫn cho cháu ở nhà, chỉ mua thuốc về điều trị.

Tuy nhiên, việc cho cháu Thủy uống thuốc cũng không được thường xuyên. Hơn nữa vì khi không phát bệnh, cháu Thủy cũng rất hiền lành, ngoan ngoãn nên gia đình tôi chủ quan.

Bây giờ, dù hình phạt dành cho Thủy như thế nào thì cha tôi cũng không thể sống lại. Chúng tôi đã mất cha, giờ không muốn lại mất đi cháu trai. Xin quý tòa cho cháu một cơ hội sống. Gia đình tôi cam đoan sẽ đưa cháu đi chữa trị cho đến khi nào khỏi bệnh.

HĐXX: Chấp nhận đề nghị của VKS

Trong quá trình giải quyết vụ án này, các cơ quan tiến hành tố tụng đã rất thận trọng nên đã trưng cầu giám định tâm thần đối với bị cáo. Việc luật sư bào chữa và gia đình bị cáo cho rằng kết luận này chưa chính xác là không có cơ sở. Hội đồng giám định đã làm việc rất khách quan, vô tư và đúng pháp luật.

Căn cứ vào các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo, HĐXX nhận thấy việc VKS truy tố bị cáo Đặng Văn Thủy theo điển n, khoản 1, Điều 93 BLHS là hoàn toàn chính xác.

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Đặng Văn Thủy là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ, xâm phạm đến tính mạng và sức khỏe của người khác, thể hiện sự coi thường pháp luật, cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.

Tuy nhiên, do bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi khi trước, trong và sau khi phạm tội nên HĐXX nhận thấy mức án đề nghị của VKS là hợp tình, hợp lý.

Áp dụng điểm n, khoản 1, Điều 46; điểm n, khoản 1, Điều 93, BLHS, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Thủy 20 năm tù về tội Giết người.

Bị cáo, đại diện gia đình bị hại có 15 ngày để kháng cáo kể từ ngày hôm nay.

Ánh Dương