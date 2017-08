Theo cáo trạng của VKSND quận N., TP.H, sáng 11/5, hai chị Đỗ Thị X., Phạm Thị H. (cùng ngụ huyện K., TP.H.) bán thịt lợn ở chợ C., phường M., quận N.. Bất ngờ, Hoàng Thị Hương (31 tuổi) và Hoàng Hoa (47 tuổi, cùng ngụ phường M., quận N.) cầm xô đựng chất bẩn là dầu nhờn trộn nước cống hắt vào thịt lợn, khiến khoảng gần 100kg thịt lợn bị hư hỏng, thiệt hại 5 triệu đồng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận N. đã triệu tập các cá nhân có liên quan lên làm việc. Chị X. và H. khai, trước đó, hai chị bán tôm cá ở chợ. Do ở quê có nuôi nhiều lợn nên các chị đã tự mổ lợn đem bán từ khoảng 10 ngày ở chợ C..

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận N. đã khởi tố vụ án về tội Hủy hoại tài sản và khởi tố bị can đối với các đối tượng Hoàng Thị Hương và Hoàng Hoa. Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào kết quả điều tra, VKS quyết định truy tố các bị can Hoàng Thị Hương, Hoàng Hoa về tội Hủy hoại tài sản theo khoản 1, Điều 143, BLHS năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009).

Ngày 15/8, TAND quận N. mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án trên. Chủ tọa, thẩm phán Nguyễn Anh, TAND quận N., kiểm sát viên Hoàng Tùng, VKSND quận N. giữ quyền công tố. Luật sư Trần Văn, đoàn Luật sư TP.H. bảo vệ cho bị hại X.. Phía bị cáo không mời luật sư bào chữa.

Số thịt heo bị hắt chất bẩn.

VKS: Hành vi của bị cáo là cạnh tranh không lành mạnh

Bị cáo và bị hại cùng là tiểu thương kinh doanh buôn bán ở chợ C. nên biết rõ nhau. Chỉ vì thấy chị X. bán thịt lợn đắt hàng (vì giá thịt của chị này rẻ hơn quầy khác do lợn tự nuôi) mà các bị cáo này sinh tính đố kỵ, muốn “dằn mặt” chị này bằng cách đổ chất bẩn lên thịt để chị X. không bán được cho ai nữa.

Hành vi này không chỉ hủy hoại tài sản của chị X. (số thịt lợn) mà còn gây ra dư luận xấu trong các tiểu thương kinh doanh lại chợ C., làm mất trật tự trị an trong khu vực.

Việc buôn bán hàng hóa với giá nào là quyền của chị X., các bị cáo không có quyền xâm phạm tài sản của chị này. Các bị cáo có quyền cạnh tranh nhưng phải tôn trọng và tuân thủ pháp luật. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các bị cáo không chỉ khiến chị X., chị H. bị thiệt hại về kinh tế mà còn làm người tiêu dùng không thể mua thịt lợn với giá rẻ. Đây là hành vi đáng lên án.

Căn cứ vào quy định tại khoản 1, Điều 143, BLHS năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009), VKS nhận thấy có đủ căn cứ để kết luận các bị cáo đã phạm tội Hủy hoại tài sản.

Do các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải nên VKS đề nghị HĐXX xử phạt các bị cáo Hoàng Thị Hương và Hoàng Hoa 6 tháng cải tạo không giam giữ.

Bị cáo Hoàng Thị Hương: Tôi biết tôi sai rồi

Vì chị X. bán thịt lợn giá rẻ nên có rất nhiều người đến mua hàng. Trong khi đó quầy bán thịt lợn của tôi lại chẳng có ai hỏi đến nên tôi vô cùng tức giận. Trong lúc nghĩ quẩn, tôi nảy ý định đổ chất bẩn lên thịt để chị X. không bán được nữa.

Nghĩ như vậy, tôi đã rủ Hoàng Hoa cùng tham gia. Vì cũng buôn bán ế ẩm nên khi được tôi rủ, Hoa đồng ý ngay. Để thực hiện ý định, chúng tôi đã lấy dầu luyn và chất thải của gia súc, gia cầm ở chợ rồi đổ lên phản thịt lợn của chị X..

Khi sự việc xảy ra, có nhiều người chứng kiến hành vi của chúng tôi và quay lại clip rồi đưa lên mạng xã hội. Vì hành động của chúng tôi mà cả phản thịt của chị X. đã phải bỏ đi, thiệt hại 5 triệu đồng.

Sau đó, tôi vô cùng ân hận về hành vi này nên đã cùng với bị cáo Hoa mang 5 triệu đồng đến nhà chị X. bồi thường, nói lời xin lỗi rồi cơ quan công an đầu thú, hy vọng sẽ được hưởng sự khoan hồng.

Bị cáo Hoàng Hoa: Bị cáo xin lỗi chị X., chị H.

Bị cáo nhiều tuổi hơn Hương, suy nghĩ cũng chín chắn hơn. Lẽ ra khi Hương nói ý định “dằn mặt” chị X., chị H., tôi phải khuyên ngăn cô ấy mới phải. Đằng này tôi lại đồng tình, ủng hộ, thậm chí tiếp tay với cô ấy thực hiện hành vi phạm tội. Cùng là chỗ buôn bán với nhau ở chợ, tôi biết chị X. bán lợn giá rẻ vì đó là lợn nhà chị ấy nuôi được.

Nhưng thay vì ủng hộ, giúp đỡ chị ấy, tôi lại sinh lòng đố kỵ, cố ý hủy hoại tài sản của chị ấy. Sau khi gây ra sự việc, tôi rất hối hận, tìm cách khắc phục hậu quả để chị X., chị H. tha thứ cho hành vi sai trái của mình.

Luật sư bảo vệ: Nếu ai cũng cư xử như các bị cáo thì còn gì là tôn ti trật tự?

Cá nhân có quyền tự do kinh doanh những gì pháp luật không cấm. Chị X. cũng vậy. Vốn kinh doanh đồ hải sản nhưng vì lợn giảm giá, tiếc công nuôi mấy con lợn ở nhà, chị X. quyết định mang ra chợ bán, mong gỡ được đồng nào hay đồng ấy. Cùng là tiểu thương với nhau, thay vì chia sẻ, ủng hộ, các bị cáo lại sinh lòng đố kỵ, bực tức rồi hắt chất bẩn làm hỏng số thịt lợn của chị X..

Hậu quả, chị X. đã không bán được thịt lại mất công dọn dẹp “chiến trường” mà các bị cáo đã gây ra. Hành vi của các bị cáo không chỉ gây dư luận xấu mà còn vi phạm pháp luật, cần phải xử lý nghiêm. Tôi đồng tình mới mức hình phạt mà đại diện VKSND quận N. đề nghị với 2 bị cáo.

Bị hại: Mong tòa “giơ cao, đánh khẽ”

Khi vụ án vừa xảy ra, tôi cũng rất bức xúc vì xót của, vì cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng sau khi suy xét lại, tôi có thể hiểu với tâm trạng của các bị cáo lúc đó nên chấp nhận lời xin lỗi của họ.

Tôi không hy vọng các bị cáo phải đi tù nhưng mong rằng họ sẽ coi đây là bài học để tự nghiêm khắc kiểm điểm, không tái diễn hành vi đó với bất cứ ai. Mong HĐXX “giơ cao, đánh khẽ”, cho họ một cơ hội để sửa sai, phạt họ mức án nhẹ để họ sớm được trở về với gia đình.

HĐXX: Cần xử phạt để làm gương

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, nghe các bị cáo khai nhận tội, nghe bị hại và luật sư bảo vệ trình bày quan điểm tại tòa, HĐXX nhận thấy VKSND quận N. truy tố các bị cáo Hoàng Thị Hương, Hoàng Hoa về tội Hủy hoại tài sản, tội danh được quy định tại Điều 143, BLHS là có căn cứ.

Hành vi của các bị cáo đã khiến chị X., chị H. bị thiệt hại 5 triệu đồng, buộc phải tiêu hủy số thịt lợn đã dính chất bẩn. Dù bị hại đã có đơn xin giảm hình phạt cho các bị cáo nhưng HĐXX nhận thấy hành vi của các bị cáo không chỉ hành vi phản cảm, gây bất bình trong dư luận, thể hiện tính cạnh tranh thiếu lành mạnh mà còn vi phạm pháp luật, cần phải xử phạt để làm gương.

Về nhân thân, trước khi gây ra vụ án này, cả 2 bị cáo đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, lại thành khẩn khai báo và đã khắc phục toàn bộ hậu quả do hành vi của mình gây ra cho bị hại.

Do vậy, căn cứ vào điểm b, điểm p, Điều 46, BLHS, căn cứ vào khoản 1, Điều 143, HĐXX quyết định phạt các bị cáo Hoàng Thị Hương và Hoàng Hoa 6 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội Hủy hoại tài sản. Giao các bị cáo cho chính quyền địa phương quản lý, giáo dục.

Các bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án này trong vòng 5 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Ánh Dương