Phó chủ tịch huyện Phú Quốc 'gắn tạm' biển giả cho xe sang 6 tỷ

Xe sang gắn biển giả

Những ngày qua, dư luận người dân tại huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) xôn xao, bàn tán về việc ông Huỳnh Quang Hưng (Phó chủ tịch huyện Phú Quốc) sử dụng chiếc xe ô tô Lexus LX570 mang BKS 51A - 006.77 có giá trị khoảng 6 tỷ đồng. Mặc dù chiếc xe này mang biển số trắng nhưng người dân thắc mắc độ "chơi sang", sự giàu có của Phó chủ tịch huyện, hơn nữa, gia đình ông Hưng đều ngụ tại huyện Phú Quốc sao đăng ký biển số tại TP.HCM được.

Chia sẻ với PV, ông Bùi Văn Tùng (ngụ thị trấn Dương Đông) cho biết: “Khoảng 2 tháng nay, ông Hưng thường xuyên sử dụng chiếc xe này cho công việc. Buổi sáng, tài xế đến nhà ông Hưng rồi chở đến cơ quan, chiều lại chở về nhà riêng. Sau đó, tài xế lại điều khiển xe về lại UBND huyện Phú Quốc và để xe lại đây”.

Hình ảnh chiếc xe LX 570 được người dân chụp lại.

Theo lời ông Tùng, việc một Phó chủ tịch huyện mà sử dụng xe sang để đi lại là đã có điều bất thường. Bên cạnh đó, việc một chiếc xe ô tô mới, lại mang biển số TP.HCM là điều rất khó hiểu. Do đó, việc người dân nghi ngờ biển số của chiếc xe này là giả là có căn cứ.

Anh Lê Hải Thanh (ngụ huyện Phú Quốc) cũng cho hay: “Vào chiều 28/12 vừa qua, tôi có thấy tài xế chở ông Hưng bằng chiếc xe trên đến một gara ô tô ở trung tâm thị trấn Dương Đông. Sau đó, tài xế chở ông Hưng đến UBND huyện làm việc. Việc một Phó chủ tịch huyện đi xe ô tô sang như vậy là điều bất thường”.

Là người sống lâu năm trên huyện Phú Quốc, ông Trần Văn Hai (59 tuổi) biết rất rõ về ông Hưng. Ông Hai chia sẻ: “Tôi đoán chiếc xe ô tô trên là của công ty vợ ông Hưng. Gia đình ông Hưng sở hữu một hãng nước mắn nổi tiếng trên huyện nên về việc sở hữu xe sang không có gì lạ. Tuy nhiên, điều lạ là tại sao chiếc xe ô tô lại lại đeo biển TP.HCM”.

“Chiếc xe này được ông Hưng mua tại TP.HCM và đưa về Phú Quốc để sử dụng. Tôi nghe dư luận nói chiếc xe này chưa được đăng kiểm nên chưa có biển số. Biển số này là gắn tạm để ông Hưng sử dụng chiếc xe”, một cán bộ làm việc tại UBND huyện Phú Quốc chia sẻ.

Để tìm hiểu về việc chiếc xe này đã đăng kiểm hay chưa, PV liên hệ với Trung tâm đăng kiểm 5003V (TP.HCM) thì được một cán bộ ở đây cho biết: “Qua kiểm tra, xe ô tô mang BKS 51A-006.77 không tồn tại trên hệ thống đăng kiểm xe ô tô Việt Nam. Điều này có thể nói, chiếc biển số này là giả”.

Đã gỡ bỏ biển giả

Liên quan đến vụ việc, PV đã liên hệ với ông Hưng. Tại buổi trao đổi, ông Hưng thừa nhận chiếc biển số trên là giả, ông gắn tạm để sử dụng chiếc xe. Ông Hưng phân trần: “Chiếc xe vẫn chưa có bảo hiểm xe ô tô theo quy định, chưa đăng ký biển số cũng chưa đăng kiểm nên gắn tạm biển số này để sử dụng. Do đã cận tết nên gia đình để qua tết mới đăng ký một thể luôn”.

Khi PV đặt vấn đề về nguồn gốc chiếc xe, ông Hưng cho hay: “Chiếc xe này là của công ty vợ tôi làm chủ. Gia đình bên vợ tôi sở hữu một hãng nước mắm lớn nên điều kiện kinh tế rất khá giả. Việc bỏ ra gần 6 tỷ đồng để mua chiếc xe ô tô trên là điều bình thường. Do không có phương tiện đi làm nên tôi lấy xe của vợ đi làm”.

Ông Hưng cũng giải thích thêm: “Khi mua chiếc xe này tại TP.HCM, tôi định gắn tờ giấy xe đi xét để chạy về Phú Quốc. Tuy nhiên, chủ nơi bán chiếc xe này đưa biển số trên gắn tạm để sử dụng. Khi nào có biển chính thức thì trả lại chiếc biển này. Ngày 28/12 vừa qua, người dân thấy tài xế chở tôi bằng chiếc xe này, nguyên nhân là do chiếc xe để lâu ngày, bụi bẩn bám nên tôi nói tài xế mang đến gara để bảo trì. Gia đình tôi dự định, tháng 1/2017 sẽ đi đăng ký và đăng kiểm luôn cho tròn năm mới”.

Hình ảnh chiếc xe LX 570 đi vào trụ sở UBND huyện.

Khi PV hỏi về hướng xử lý chiếc biển số xe này như thế nào? Ông Hưng trả lời: “Tôi đã gỡ khỏi chiếc xe rồi và chiếc xe này cũng được tạm ngưng sử dụng. Khi nào hoàn tất thủ tục thì chiếc xe này mới được đem ra sử dụng”.

Hiện dư luận cho rằng việc một Phó chủ tịch một huyện xử dụng xe sang này để sử dụng là không hợp lý? Ông Hưng bảo: “Chiếc xe này là của công ty vợ tôi sở hữu. Tôi chỉ dùng vào những việc quan trọng thôi”.

Theo thông tin tìm hiểu của PV, vợ ông Hưng là bà Trương Hồng Vân. Trước đây, gia đình bà Vân có một hãng nước mắm lâu năm. Để phát triển hãng nước mắnm của gia đình, bà Vân đã thành lập Công ty TNHH Hưng Hồng Quang có trụ sở tại huyện Phú Quốc. Sản phẩm nước mắm của công ty Hưng Hồng Quang được phân phối nhiều tỉnh tại miền Tây và miền Nam.

Bà Trương Hồng Vân cho biết: “Chiếc xe này do công ty làm chủ sở hữu. Do chiếc xe mua vào thời điểm cận tết nên công ty chờ sang năm 2017 để làm thủ tục một thể luôn. Việc xử dụng biển số này là sai, công ty sẽ sớm hoàn tất thủ tục theo quy định của pháp luật”. Cũng theo bà Vân, chiếc xe này có giá thị trường gần 6 tỷ. Tuy nhiên, do chiếc xe này đã qua sử dụng nên công ty mua với giá gần 4,5 tỉ đồng.

Để làm rõ việc ông Hưng sử dụng xe ô tô gắn biển giả có vi phạm pháp luật. PV liên hệ Đội CSGT huyện Phú Quốc. Thông tin với PV, một đại diện của Đội cho biết: “Đội chưa nắm được thông tin về việc Phó chủ tịch huyện Huỳnh Quang Hưng sử dụng xe ô tô gắn biển số giả. Đội sẽ cho kiểm tra về thông tin này”.

Trong khi đó, ông Phạm Vũ Hồng (Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang) cho biết: “Việc ông Hưng xử dụng xe của vợ để đi lại là đều bình thường. Tỉnh cũng nắm được là gia đình bên vợ ông Hưng có hãng nước mắm truyền thống nên mua xe chiếc xe trên để phục vụ công việc của công ty”.

Thông tin với PV, Ông Lâm Minh Thành (Bí thư Huyện ủy Phú Quốc) cho biết: “Huyện ủy đã nắm thông tin ông Hưng sử dụng xe ô tô gắn biển giả. Trước sự việc này, tôi đã nhắc nhở ông Hưng rút kinh nghiệm. Ông Hưng cũng đã báo cáo là chiếc xe này vừa đóng thuế trước bạ. Dự kiến ngày 1/1/2017 sẽ đưa lên tỉnh đăng ký làm biển số và đăng kiểm theo quy định”.

Nga Trần