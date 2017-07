Qualcomm buộc tội các ông lớn công nghệ thông đồng để bôi nhọ

Trong đơn gửi lên Uỷ Ban Thương Mại Quốc Tế (ITC), Qualcomm khằng định những gì mà các ông lớn như Google, Amazon, Microsoft và Facebook cáo buộc họ mới đây đều là sự thông đồng nhằm mục đích bôi nhọ uy tín của hãng. Hồi cuối tuần trước, một loạt hãng công nghệ lớn nói trên đã chỉ trích Qualcomm với lí do đề nghị cấm bán iPhone của hãng này sẽ đem lại sự mất công bằng trong cạnh tranh.

Qualcomm cũng giải thích rằng việc đề nghị cấm bán iPhone của mình không phải là do các thiết bị Apple dùng modem LTE của Intel. Lí do là bởi các công nghệ trên modem này là do Qualcomm sở hữu bản quyền, do đó việc cấm bán iPhone sẽ không ảnh hưởng lâu dài đến cạnh tranh. Apple có thể mua và sử dụng bất cứ modem nào, miễn sao nó không vi phạm bản quyền của Qualcomm.

Qualcomm cho biết trên thị trường ngoài Intel ra, có rất nhiều nhà cung cấp khác như MediaTek, Samsung, Marvell Technology Group, Leadcore, Spreadtrum, và HiSilicon có thể cung cấp modem cho Apple.

Apple ngay lập tức đáp trả bằng việc cáo buộc Qualcomm chỉ cung cấp một linh kiện là modem LTE nhưng lại đòi hỏi phần lợi nhuận từ cả chiếc iPhone. Đây là một đòi hỏi vô lý và giống với việc đánh thuế sự sáng tạo của Apple.

