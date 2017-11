Ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12 cho biết, các phường thuộc địa bàn quận 12 nói chung, phường Hiệp Thành nói riêng, thường xuyên thanh tra, rà soát, hoạt động cơ sở mầm non trên địa bàn quận.

Qua kiểm tra cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) vào tháng Mười vừa qua, địa phương đã phát hiện sai phạm nhận giữ trẻ dưới 3 tuổi (trong khi đăng ký lớp trẻ từ 3-5 tuổi - PV). Đáng nói, 2 bảo mẫu Đào và Quỳnh không có chứng chỉ về nghề sư phạm nhưng vẫn hành nghề. Từ đó cho thấy, địa phương đã thiếu sót trong thanh tra, xử lý vi phạm.

Bảo mẫu Đào tại cơ quan Công an quận 12.

Ông Hiếu cũng khẳng định thêm, chức năng của quận là quản lý về mặt hành chính, thủ tục giấy tờ của người dân. Việc sâu sát trong công tác dạy học vẫn còn hạn chế, dẫn tới để xảy ra bạo hành trẻ em như vụ việc vừa qua.

Về nghi vấn có hay không một đồng chí Công an quận 12 bảo kê cho cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh, UBND quận đang chỉ đạo Công an quận 12 điều tra, làm rõ.

Còn về việc giải quyết những trẻ đã tham gia học tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh, ông Hiếu cho biết, đã tìm cách giúp các bé hòa nhập với cộng đồng, cho các em được học tại trường mầm non gần nhà.

Số trẻ bị đánh đều được đưa tới bệnh viện quận 12 thăm khám. Kết luận ban đầu, các bé có vết bầm tím, nhưng không bị thương nặng. Để chăm sóc tốt hơn cho các bé, quận 12 đã phối hợp cùng bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh viện Nhi đồng 2 tiến hành thăm khám, chẩn đoán tâm lý cho các bé.

Bảo mẫu Quỳnh tại Công an quận 12.

Cũng theo ông Hiếu, ngay sau khi vụ việc xảy ra, quận chỉ đạo từ nay, hội Liên hiệp Phụ nữ quận 12, chi hội Phụ nữ khu phố sẽ chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra chất lượng dạy học cũng như điều kiện sinh hoạt tại các cơ sở nuôi dạy trẻ trên địa bàn.

Đồng thời, quận 12 sẽ công khai danh sách cơ sở mầm non đủ cơ sở vật chất, hợp pháp cũng như thông tin về giáo viên, bảo mẫu trong từng cơ sở dạy trẻ để phụ huynh nắm rõ và chọn lọc trước khi gửi con.

Trước đó, bảo mẫu Nguyễn Thị Đào (23 tuổi), người có hành vi bạo hành trẻ em tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh đã đến Công an quận 12 trình diện vào ngày 29/11.

Còn bảo mẫu Phạm Như Quỳnh (18 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) đã được công an mời đến trụ sở để lấy lời khai điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo nguồn tin riêng của PV, trước khi xin việc, cả hai bảo mẫu không tạm trú tại quận 12, mà tạm trú huyện Hóc Môn, có hộ khẩu tại Cà Mau. Nguồn tin cũng cho biết, bảo mẫu Nguyễn Thị Đào đang mang thai.