Quân Chính phủ Syria và đồng minh thắng lớn ở Đông Raqqa

Theo một hãng tin của Syria, cuối tuần qua, quân Chính phủ Syria với sự hỗ trợ của các đồng minh đã giành lại được nhiều khu vực lãnh thổ từ lực lượng khủng bố IS ở Raqqa và Deir al-Zor. Quân đội đã tái chiếm được một mỏ dầu ở khu vực Sabkha trong quá trình oanh kích khu vực.

Một lính người Kurd ở Raqqa, Syria.

Đây là một bước tiến hiếm hoi đối với các lực lượng của Damascus trong khu vực này, gần lãnh thổ được kiểm soát bởi Lực lượng Dân chủ Syria, liên minh người Kurd đang hoạt động chống lại IS ở Syria. Đợt oanh kích lần này cũng đưa lực lượng chính phủ Syria tới gần hơn với tỉnh Deir al-Zor, một “thành trì” khác mà IS đang chiếm đóng.

Những sự cố hồi tháng trước giữa quân đội Syria và SDF đã làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Damascus cùng các đồng minh.

Ở khu vực phía Bắc Syria, một trong những chiến trường phức tạp nhất tại quốc gia Trung Đông này, các phiến quân Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đang chiến đấu chống lại lực lượng người Kurd do Mỹ đứng sau tài trợ. Những cuộc giao tranh diễn ra ở những khu vực dọc biên giới và dường như “quên” đi nhiệm vụ chính là chống lại IS.

Bộ Quốc phòng Nga cũng vừa đưa ra một bản báo cáo về tình hình chiến sự Syria cho hay, đại diện nhiều phiến quân khủng bố ở các khu vực đã ký kết thỏa thuận hòa bình với Chính phủ Syria.

Cho tới nay, đã có 2.040 khu vực, thị trấn, làng mạc đã tham gia vào kế hoạch hòa bình cùng quân đội Syria. Các cuộc đàm phán giữa quân đội và những đại diện của các tay súng vẫn đang tiếp tục diễn ra ở các tỉnh Damascus, Homs, Hama, Idlib, Aleppo…

Hiện Nga cùng Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đang bảo trợ cho thỏa thuận ngừng bắn ở Syria và đã ký kết một bản ghi nhớ nhằm thiết lập 4 khu vực an toàn tại Syria, có hiệu ức từ tháng Năm năm nay.

Danh Tuyên