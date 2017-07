Quân đội Mỹ lộ mật quá trình tiêu diệt các thủ lĩnh IS ở Afghanistan

Theo CNN, Lầu Năm Góc mới đây vừa khẳng định, lực lượng quân đội Mỹ đã tiêu diệt Abu Sayed, thủ lĩnh của IS ở Afghanistan.

Được biết, “tiểu vương” của IS ở Afghanistan bị tiêu diệt trong một trận không kích vào cơ quan đầu não của tổ chức này tại tỉnh Kunar hôm 11/7.

Chi tiết về cuộc tiêu diệt Abu Sayed được Đại úy Hải quân Mỹ Bill Salvin, người phát ngôn của lực lượng quân đội Mỹ tại Afghanistan cung cấp thêm.

Theo ông Salvin, thủ lĩnh IS ở Afghanistan đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện, Tuy nhiên, thông tin ban đầu của Lầu Năm Góc lại mô tả Salvin Sayed đã chết trong một cuộc đột kích.

Lính Afghanistan trong cuộc chiến chống lực lượng IS.

Thư ký của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết, cái chết của các thủ lĩnh IS giống như Sayed đã khiến hệ thống quân khủng bố hỗn loạn.

Tướng John Nicholson, chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ tại Afghanistan nhấn mạnh: "Đây là thành công khác của chúng tôi trong chiến dịch đánh bại IS ở Afghanistan trong năm 2017. Abu Sayed là "tiểu vương" thứ 3 của IS bị chúng tôi tiêu diệt trong năm qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho tới khi nhóm khủng bố bị tiêu diệt. IS sẽ không còn có nơi ẩn náu an toàn ở Afghanistan".

Thủ lĩnh IS ở Afghanistan Hafiz Sayed Khan đã đền tội vào tháng 7/2016. Một "tiểu vương" khác là Abdul Hasib cũng đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công có sự tham gia của biệt kích Mỹ-Afghanistan. Cuộc tấn công phối hợp tiến hành vào tháng Tư cũng tiêu diệt một số lãnh đạo cao cấp và 35 tay súng IS ở Afghanistan. Hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công này.

Tướng John Nicholson, chỉ huy hàng đầu của quân đội Mỹ tại Afghanistan đã thề sẽ chiến thắng tổ chức Nhà nước Hồi giáo trong năm nay. "Chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi chúng bị tiêu diệt", ông Nicholson tuyên bố.

Hàng loạt thủ lĩnh IS bị tiêu diệt

Thời gian gần đây, hàng loạt lãnh đạo cấp cao của IS ở nhiều nơi trên thế giới bị tiêu diệt. Trong trận chiến cuối cùng giải phóng Mosul hôm 10/7, thủ lĩnh thứ hai của IS, Ayad Al-Jumaily cũng bị tiêu diệt. Nhân vật này được cho là cấp phó của Abu Bakr Al-Baghdadi.

Hôm 7/7, Abu Ahmed Al-Iraqi, Thống đốc và đứng đầu lực lượng IS tại tỉnh Nineveh cũng bị tiêu diệt ở thành cổ Mosul.

Trước đó, thủ lĩnh của IS Abu Bakr al-Baghdadi cũng được xác nhận đã chết. Thông tin này được cả Nga, Iraq và IS xác nhận.

Theo bộ Quốc phòng Nga, al-Baghdadi nhiều khả năng đã bị tiêu diệt trong một trận không kích được thực hiện bởi Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga.

Cái chết của thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi khiến các phần tử khủng bố trong tổ chức IS lâm vào tình trạng hỗn loạn, đấu đá lẫn nhau để giành được vị trí tối cao al-Baghdadi. Dường như cuộc tranh đấu quyền lực đẫm máu là điều không thể tránh khỏi. Một nhân vật cấp cao trong hàng ngũ IS đã tự xưng là thủ lĩnh tối cao, trực tiếp thách thức những đối thủ khác cũng đang nhắm đến vị trí này.

Ẩn họa khó lường

Việc các lãnh đạo IS bị thiệt mang gây tổn thất nặng nề cho nhóm Hồi giáo cực đoan này. Tuy nhiên, quyền lực trong nhóm IS không chỉ tập trung vào một người mà là một nhóm người, nên tổ chức khủng bố này vẫn có thể hoạt động.

Bà Irina Fedorova, chuyên gia cao cấp thuộc viện Nghiên cứu Phương Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, cái chết của những kẻ cầm đầu và thất bại gần đây trên các chiến trường của IS, tiêu biểu là trong trận chiến ở Mosul đã mở đường cho sự chia rẽ trong nội bộ IS.

Tuy nhiên, theo bà Fedorova, việc các lãnh đạo IS bị tiêu diệt sẽ để lại những hậu quả tiêu cực, đặc biệt là đối với cuộc chiến chống khủng bố ở khu vực.

Theo bà Fedorova, IS bị chia cắt sẽ hình thành nhiều nhóm cực đoan nhỏ hơn, mỗi nhóm lại có lãnh đạo riêng. “Điều này có thể sẽ làm phức tạp các nỗ lực chống khủng bố ở Syria và Iraq”, bà Fedorova nhận định.

Đào Vũ