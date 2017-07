Thông tin từ Văn phòng Chính phủ, sáng 12/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức làm việc tại Vương quốc Hà Lan theo lời mời của Thủ tướng Mark Rutte.

Lễ tiễn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay Schiphol Amsterdam. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu).

Từ ngày 8 – 11/7, Thủ tướng Chính phủ đã có chương trình làm việc bận rộn với nhiều hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và chứng kiến ký kết các văn kiện hợp tác; trao đổi với một số Bộ trưởng; hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện; làm việc với Thị trưởng Rotterdam; thăm và thảo luận với công ty Quản lý cảng Rotterdam, thăm đại học và trung tâm Nghiên cứu Wageningen, viện Nghiên cứu công nghệ cao về an toàn thực phẩm Rikilt; bay trực thăng khảo sát quy hoạch vùng đồng bằng và quan sát các công trình trị thuỷ, đê biển ở một số vùng lưu vực, duyên hải trọng yếu của Hà Lan.

Thủ tướng đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan có gần 400 doanh nghiệp tham gia, Tọa đàm Bàn tròn Doanh nghiệp về các chủ đề phát triển thành phố thông minh, thành phố sân bay và trao đổi với Nhóm các nhà đầu tư tài chính; tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), lãnh đạo phòng Thương mại Hà Lan - Việt Nam và các tập đoàn hàng đầu Hà Lan như Heineken, Shell, Damen, Puma Energy,…

Tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mark Rutte, hai bên hài lòng ghi nhận quan hệ Việt Nam-Hà Lan phát triển toàn diện và thực chất trên tất cả các lĩnh vực kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược về Thích ứng với biến đổi khí hậu và Quản lý nước năm 2010 và Đối tác chiến lược về Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực năm 2014.

Hai bên cam kết tiếp tục duy trì tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao; tham vấn và tăng cường hợp tác về an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm sự kiện đặc biệt 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hà Lan vào năm 2018.

Hai bên trao đổi, thống nhất những biện pháp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý nước, nông nghiệp, dầu khí, dịch vụ hậu cần, đóng tàu, cảng biển.

Hai Thủ tướng đánh giá cao việc Việt Nam và Hà Lan đã trở thành đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của nhau, trong đó Hà Lan là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ hai với kim ngạch năm 2016 gần 7 tỷ USD và là nhà đầu tư châu Âu lớn nhất tại Việt Nam hiện nay với tổng số vốn 7,7 tỷ USD; đồng thời khẳng định cần phải hợp tác mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa để khai thác nhiều tiềm năng hợp tác hai nước. Thủ tướng Mark Rutter khẳng định Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan ủng hộ Cộng đồng châu Âu (EU) sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), qua đó mở ra những cơ hội mới trong hợp tác đầu tư, kinh doanh với Việt Nam.

Hai bên thống nhất Hà Lan tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cập nhật, hoàn thiện Kế hoạch đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh thay đổi lớn về chế độ dòng chảy sông Cửu Long, xâm nhập mặn, sạt lở ven sông, ven biển; tái cấu trúc và xây dựng liên kết vùng, tiếp cận các nguồn tài chính phù hợp, xây dựng quy hoạch vùng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh hợp tác giữa Rotterdam và TP.Hồ Chí Minh, trong đó có vấn đề chống ngập. Đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và bền vững, bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm thịt gia súc và nghiên cứu các giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hai Thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông đối với khu vực và quốc tế. Thủ tướng Mark Rutter nhấn mạnh lập trường của Hà Lan ủng hộ quan điểm của Việt Nam và ASEAN giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tuân thủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) và Tuyên bố về ứng xử của các bên (DOC), sớm tiến tới Bộ quy tắc ứng xử (COC).

Ngay sau Hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mark Rutter đã cùng Đại diện Ngân hàng Thế giới ký Bản ghi nhớ về hợp tác Quản lý an toàn thực phẩm. Hai Thủ tướng đã ký Ý định thư về các dự án chuyển đổi quy mô lớn thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long; chứng kiến lãnh đạo các bộ, ngành hai nước ký và trao nhiều văn kiện hợp tác về phát triển cơ sở hạ tầng, phòng chống thiên tai, hợp tác cảng biển và hậu cần...

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng đã có các hoạt động về xúc tiến đầu tư, gặp gỡ, đối thoại, tọa đàm với các doanh nghiệp Hà Lan. Cùng Phó Thủ tướng Hà Lan Lodewijck Asscher dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hà Lan và chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Môi trường kinh doanh của Việt Nam đã được cải thiện tốt. “Chính phủ Việt Nam chắc chắn luôn đồng hành, cùng chia sẻ, cùng bảo vệ các bạn và chúc các bạn thành công”, Thủ tướng nhấn mạnh trước gần 400 doanh nghiệp dự Diễn đàn.

Nhất trí với ý kiến của Phó Thủ tướng Hà Lan Lodewijck Asscher rằng các doanh nghiệp hai nước như những con rồng Việt Nam và những con sư tử Hà Lan, đang sẵn sàng đồng hành trên con đường đi tới thành công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, sự kết hợp của “những con rồng, sư tử” của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước sẽ tạo ra sức mạnh lớn, mang lại lợi ích cho hai nước trong tương lai. Cũng trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng món quà tượng trưng đặc biệt của Chương trình Thương hiệu Thực phẩm Việt Nam cho đại diện Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan, bao gồm một số sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của thực phẩm Việt Nam đã được xuất khẩu ra nhiều nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm đại học Wageningen, một trong những đại học tốt nhất Hà Lan và hàng đầu thế giới về đào tạo, nghiên cứu nông, lâm nghiệp. Nói chuyện với các sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã động viên và mong các em nỗ lực học tập, nghiên cứu để có kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng sau này về xây dựng quê hương đất nước, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu và là nước sản xuất nông nghiệp có nhiều vấn đề đang đặt ra cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, cắt băng khánh thành trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam tại La Hay, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hà Lan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan cần chủ động, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu và có những hoạt động thiết thực để đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân nông thôn Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan phát huy vai trò tích cực kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hà Lan tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam; đồng thời tiếp tục góp phần quảng bá đất nước, văn hoá và con người Việt Nam, đưa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam - Hà Lan ngày càng hợp tác chặt chẽ, toàn diện và gần gũi nhau hơn.

Hai bên đã ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức làm việc tại Hà Lan của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thành công tốt đẹp, tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam – Hà Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; tiếp tục là điển hình của mối quan hệ hợp tác năng động và hiệu quả giữa Việt Nam, một quốc gia đang phát triển trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển với một quốc gia châu Âu có trình độ phát triển cao và thân thiện với môi trường.

Dương Thu