Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) thông tin: Nguyễn Thị Thuận và chồng là Nguyễn Văn Tiện điều hành đường dây đánh bạc, với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng. Hai vợ chồng Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 thu lợi gần 600 triệu đồng. Cảnh sát làm rõ thêm, các con bạc trong đường dây do vợ chồng Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 cầm đầu gồm: Bùi Thị Hoa (SN 1970, trú tại phường Mỹ Đình 1), Nguyễn Thị Hương Trung (SN 1978, trú tại phường Mỹ Đình 1). Trong đó, số tiền Bùi Thị Hoa tham gia tổ chức đánh bạc là hơn 4,7 tỷ đồng, thu lợi hơn 72 triệu đồng. Riêng con bạc Hương Trung có số tiền tham gia đánh bạc lên đến hơn 11 triệu đồng. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt quả tang Bùi Thị Hoa đang có hành vi bán số lô, đề cho Vũ Xuân Toản, Bùi Thị Minh, Hà Văn Hưng. Tuy nhiên, khi cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì Thuận lấy lý do chữa bệnh trong bệnh viện, sau đó bỏ trốn. Công an quận Nam Từ Liêm đã phát lệnh truy nã đến ngày 2/8 vừa qua, Thuận bị bắt giữ.