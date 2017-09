Quán quân Kim Dung: Không gồng mình để khác biệt

Tự hào về bản thân

Trong đêm chung kết, so với hai thí sinh còn lại là Thùy Dương và Chà Mi, chị đánh giá mình ra sao?

Suốt từ đầu cuộc thi đến đêm chung kết, mỗi thí sinh đều cảm thấy các thử thách vô cùng khó khăn. Đối với tôi, nhìn lại đêm chung kết, bất kỳ ai làm Quán quân cũng xứng đáng. Bởi, top 3 là những thí sinh xuất sắc nhất trong toàn bộ cuộc thi. Cả ba chúng tôi đã tỏa sáng. Nhưng, ngoài sự nỗ lực để đạt được danh hiệu Quán quân thì còn cần thêm một chút may mắn. Và chắn chắn, thiên thần may mắn đã mỉm cười với tôi. Có lẽ, năng lực chiếm 90% và may mắn chỉ là 10% thôi.

Nhưng, có ý kiến cho rằng chị khá mờ nhạt trong suốt hành trình đến danh hiệu Quán quân?

Tôi cho rằng nếu đánh giá Quán quân qua năng lực thì khán giả sẽ không còn quan tâm đến thí sinh có nhạt hay không. Sau khi đạt được danh hiệu Quán quân của cuộc thi, tôi sẽ có nhiều hoạt động khác để khẳng định năng lực của mình.

Nhiều người cho rằng Thùy Dương mới là người xứng đáng với vị trí Quán quân. Chị bình luận như thế nào với đánh giá này?

(Cười). Tôi luôn thẳng thắng nói rằng chị Thùy Dương là một đối thủ rất mạnh trong cuộc thi. Trong đêm chung kết, chị Thùy Dương cũng đã thể hiện rất xuất sắc. Vì lẽ đó, tôi rất tự hào về hai đối thủ của mình và càng tự hào về bản thân khi đã có thể vượt qua họ, những đối thủ rất mạnh.

Ngôi vị quán quân đã gọi tên Kim Dung

Tôi nghĩ mình cần sống cuộc đời của bản thân, đi con đường bản thân đã chọn. Chúng ta không cần phải nghe ý kiến của những người không thích mình. Trái lại, với những người muốn tốt cho mình, chúng ta cần phải lắng nghe.

Làm giàu từ nghề người mẫu khó lắm

Mùa giải Vietnam’s Next Top Model năm nay, nhiều khán giả lắc đầu chê trách chuyện các thí sinh cãi cọ, xung đột quá nhiều. Thực hư về thị phi trong nhà chung là thế nào?

Tất nhiên, những gì mọi người nhìn thấy trên truyền hình là những gì đã xảy ra trong ngôi nhà chung. Nhưng tôi không muốn nói thêm về chuyện này, câu chuyện đó đã qua rồi. Dù đó có phải là xích mích, mâu thuẫn hay không thì cũng đã giúp các thí sinh hiểu nhau hơn. Quan trọng nhất là chúng tôi đều đã có những kỷ niệm đẹp cùng nhau.

Dù chuyện đã cũ nhưng những hình ảnh đó vẫn tồn tại trên mạng internet, mạng xã hội khiến công chúng có ác cảm đối với giới người mẫu. Và điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến chị, đúng chứ?

Tôi chỉ có thể nói, đây là một cuộc thi nhưng cũng là một chương trình truyền hình thực tế và như anh Nam Trung đã nói trong đêm chung kết: “Thực tế là để nhìn nhận chứ không phải để phủ nhận”. Tôi thừa nhận, đúng là chúng tôi khi sống cùng nhau trong nhà chung đã có nhiều xích mích và tất nhiên, điều đó đã khiến khán giả có đánh giá tiêu cực. Nhưng, tôi mong khán giả hãy cảm thông và quan tâm toàn diện hơn.

Nếu khán giả để ý thì sẽ nhận ra rằng, sau đó, chúng tôi đã bắt đầu thấu hiểu lẫn nhau, cùng nhau tạo nên không khí gia đình vui vẻ, đầm ấm. Đó mới chính xác và toàn cảnh những gì chúng tôi đã trải qua. Cũng giống như cuộc sống đời thường, chúng tôi cãi nhau, sau đó lại làm lành, yêu thương nhau hơn.

Cuộc đấu đá giữa team Sang và team Ảo đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Từ đó, thời lượng được lên hình trên chương trình của họ cũng được ưu ái hơn. Điều này có khiến chị cảm thấy thiếu công bằng hay không?

Tôi vẫn cho rằng cuộc thi truyền hình thực tế luôn có yếu tố thông tin và truyền hình. Team Sang và team Ảo đã làm tốt những yếu tố đó nên hình ảnh của họ được xuất hiện nhiều hơn là đương nhiên. Còn đối với tôi, tôi chưa thể làm tốt điều đó trong lần trở lại này.

Mẹ và chị gái bên cạnh Kim Dung trong phút đăng quang.

Ngoài ra, mùa giải All Stars gồm 11 thí sinh đã từng tham gia các mùa giải trước nên ai cũng có mục đích riêng. Mỗi người đều có mục đích và chiến lược khác nhau. Mục đích của tôi là chiến thắng bằng sự nỗ lực của bản thân chứ không phải ồn ào để được chú ý. Vì thế, đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy mình không có gì thiệt thòi hay thua kém ai trong chương trình.

Thực tế đó có phải cũng do hình ảnh an toàn, một màu hay thậm chí là nhàm chán, nhạt nhẽo của chính chị hay không?

Việc tôi thể hiện bản thân mình như thế nào xuất phát từ tính cách và cách được giáo dục, còn việc mọi người đánh giá thế nào lại đến từ suy nghĩ của riêng họ. Tôi vẫn cứ sống là chính mình. Dù an toàn hay nhạt nhẽo thì tôi vẫn là Kim Dung chứ không cần phải gồng mình tỏ ra cá tính hay dữ dội để khác biệt.

Nhiều thí sinh Next Top Model đã đăng ký thi Hoa hậu. Chị có từng nghĩ đến dự định này hay không?

Tôi từng nói trong một bài phỏng vấn, chuyện tương lai thì không thể nói trước được. Tôi sẽ không từ chối bất cứ một cơ hội nào thực sự phù hợp với bản thân. Danh hiệu Quán quân của tôi cũng vậy. Hai năm trước, tôi nghĩ, vì không phù hợp với chương trình nên đã bị loại từ sớm nhưng bây giờ là thời điểm thích hợp và tôi quay lại.

Tại cuộc thi Next Top Model mùa thứ năm (2014), chị đã bị loại ở tập 5 và xếp hạng thứ 12. Động lực nào đã thúc đẩy chị quay lại với mùa giải All Stars sau thất bại đó?

Chính vì kết quả không tốt của mùa trước mà tôi đã trở lại mùa giải này với quyết tâm rất lớn. Tôi hiểu rằng không thể cứ nói mình đang cố gắng mà không chứng minh được điều gì. Nếu lần trước, tôi bước vào nhà chung và đi đến top 12 nhờ may mắn thì lần này hoàn toàn khác. Tôi tham gia cuộc thi vì biết mình muốn gì và phải làm gì.

Từ lúc bước vào nghề người mẫu chuyên nghiệp, thu nhập từ công việc có giúp chị có được cuộc sống đầy đủ và chăm lo tốt cho gia đình hay không?

Trước đây, tôi làm việc ở Hà Nội và công việc cũng đủ cho mình có cuộc sống tốt, nhưng thật sự không khá giả nhiều lắm đâu. Thật ra làm giàu từ nghề người mẫu khó lắm.

Nhìn vào sự nghiệp của những Quán quân mùa giải trước, chị mong muốn mình sẽ đạt được thành công giống ai?

Chắc chắn, tôi sẽ đi con đường của mình. Mỗi Quán quân đều có sự nghiệp riêng của họ và đáng để mình ngưỡng mộ, nhưng sẽ có nhiều điều tôi không giống với họ. Tôi chỉ có thể học hỏi cách các chị ấy xây dựng sự nghiệp để phấn đấu làm nên sự nghiệp của riêng bản thân mình.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

