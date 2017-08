Ngày 28/8, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra ngày 12/8, tại KM966+600, Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình.

Theo đó, vào khoảng 06h30 ngày 12/8, tại đoạn đường trên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô BKS: 92C – 058.66, do Nguyễn Đăng Tây (SN 1986), trú tại khối phố Phú Trung, phường An Phú, TP.Tam Kỳ điều khiển lưu thông hướng Đà Nẵng – Tam Kỳ, với xe đạp do bà Bùi Thị T. (SN 1949) trú tại thôn Thanh Ly I, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình điều khiển, lưu thông cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn khiến bà T. tử vong.

Ảnh minh họa.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình xác định, trước khi xảy ra vụ va chạm trên, có một người (chưa rõ lai lịch) điều khiển mô tô hoặc xe gắn máy có chở đồ vật, hàng hóa lưu thông cùng chiều, hướng Đà Nẵng – Tam Kỳ, vượt mặt xe đạp của bà T. và đã gạt vào, làm đổi hướng di chuyển xe đạp, dẫn đến mất cân bằng nên bà T. đã ngã xuống đường. Cùng lúc đó, xe ô tô mang BKS: 92C – 058.66 đi đến, không kịp phản ứng nên đã cán lên chân bà T., làm nạn nhân tử vong tại bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa, huyện Thăng Bình.

Để phục vụ công tác truy tìm phương tiện gây tai nạn, cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đề nghị người nào điều khiển các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên, hay biết thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông thì liên hệ ngay với cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình, số 70 Nguyễn Thiện Thuật, tổ 09, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, hoặc cơ quan công an gần nhất để cung cấp thông tin, làm rõ vụ việc.

Mọi thông tin xin liên hệ Điều tra viên Lê Trung Toàn. Số điện thoại: 0931.957.579 hoặc Trực ban Công an huyện Thăng Bình: 02353.874.203.

PVMT