Quảng Ngãi: 18 khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Theo đó, các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi gồm 18 khu vực: xã Phổ Châu, xã Phổ Thạnh, xã Phổ Khánh, xã Phổ Vinh, xã Phổ Quang huyện Đức Phổ; xã Đức Lợi huyện Mộ Đức; xã Nghĩa An, xã Tịnh Khê, xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi; xã Bình Châu, xã Bình Phú, xã Bình Hải, xã Bình Trị, xã Bình Thuận, xã Bình Thạnh huyện Bình Sơn; xã An Vĩnh, xã An Hải, xã An Bình huyện Lý Sơn. Tổng chiều dài khu vực cần thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển là 89.550m.

Theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, trong năm 2017, sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc xác định đường mực nước trung bình nhiều năm ở vùng ven biển, hải đảo; xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển của tỉnh và đến năm 2018 sẽ tổ chức cắm mốc ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi.

Được biết, hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển.

Việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi nhằm bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Theo T.Bình/monre.gov.vn