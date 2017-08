Ngày 20/8, phòng Cảnh sát truy nã (PC52) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa di lý Nguyễn Thị Lương (SN 1956, trú tại phường Cao Xanh, TP.Hạ Long) - đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ TP.Hồ Chí Minh về Quảng Ninh để quy án.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2006, Nguyễn Thị Lương ký hợp đồng góp vốn xây dựng cơ sở hạ tầng với công ty Xây dựng công trình 507 (chi nhánh Quảng Ninh) trị giá 67,2 triệu đồng. Mục đích là để được chuyển quyền sử dụng một lô đất tại khu đô thị mới ở Cao Xanh-Hà Khánh, TP.Hạ Long.

Sau đó, Lương chuyển nhượng mảnh đất trên cho chị Lê Thị Nhung (ở TP.Hạ Long) với giá 150 triệu đồng (kèm theo giấy tờ liên quan).

Tuy nhiên, Lương lại đến Công an phường Cao Xanh, TP.Hạ Long trình báo bị mất bộ hồ sơ mảnh đất trên và báo với công ty Xây dựng công trình 507 về việc mất giấy tờ…

Đối tượng Nguyễn Thị Lương (Ảnh cơ quan điều tra cung cấp)

Trong thời gian này, Lương lại bán lô đất trên cho bà Nguyễn Thị Thủy (trú tại khu 1, phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long) với giá 190 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Lương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Vụ việc này khiến chị Nhung, bà Thủy và công ty Xây dựng công trình 507 nảy sinh tranh chấp đất đai, có đơn gửi đến cơ quan công an. Ngay sau đó, Công an TP.Hạ Long vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi của Lương, song gặp nhiều khó khăn vì đối tượng này đã bỏ trốn.

Đến năm 2008, cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Lương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình truy nã, các trinh sát Công an TP.Hạ Long và phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức xác minh, truy bắt Lương tại nhiều địa phương, song không đạt kết quả.

Bằng các nguồn tin, đến giữa năm 2017, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh xác định được Lương đang tạm trú tại phường 11, quận 6 (TP.Hồ Chí Minh).

Ngay lập tức, đơn vị cử lực lượng nghiệp vụ vào TP.Hồ Chí Minh bắt giữ Lương và di lý đối tượng về Quảng Ninh quy án.

Lã Tiến

