Quảng Ninh: Cán bộ Thanh tra sở Du lịch bị 'tố' chiếm đoạt tiền

Người làm đơn tố cáo là chị H. (trú tại tỉnh Quảng Ninh). Chị H. cho biết, tháng 12/ 2016, do có nhu cầu làm thẻ hướng dẫn viên du lịch để đủ điều kiện hoạt động theo quy định, thông qua một người bạn, chị H. biết ông V.H.K. làm cán bộ thanh tra sở Du lịch Quảng Ninh có thể làm thẻ. Sau nhiều lần trao đổi, ông K. gợi ý để làm 1 thẻ hết 30 triệu đồng. Do có đồng nghiệp cũng muốn làm thẻ cùng nên chị H. đã đưa cho ông K. tổng số tiền là 60 triệu đồng.

Đơn thư chị H. gửi đến báo Người Đưa Tin.

Cũng theo chị H., số tiền 60 triệu đồng lúc đầu ông K. nhắn tin cho chị H. chuyển vào tài khoản với nội dung:“chị ck vào số TK này nhed lương tú oanh 0141000079xxx viet com bank quảng ninh”. Tuy nhiên, sau đó chị H. đã đưa tiền mặt cho ông K. 3 lần. Lần 1 vào ngày 15/12/2016, với số tiền là 10 triệu đồng; lần 2 ngày 22/12/2016, với số tiền là 20 triệu đồng; lần 3, ngày 17/1/2017, ông K. nhắn cho chị H nội dung: “noi cho em may h ho mang qua để em hẹn. Đầu kia nó vào tên chị ơi”. Chị H. trả lời: “Chắc tầm 3h chuyển em nhé... Em nt Sđt của người sang lấy tiền nhé”. Ông K. nhắn lại số điện thoại: “0986319xxx ông bình”. Tại cuộc đưa tiền lần 3, do không tin tưởng nên chị H. đã chụp lại chứng minh nhân dân và số điện thoại của người đàn ông này.

Theo chứng cứ chị H. cung cấp, sau khi hoàn thành việc giao tiền cho ông K., đợi mãi không thấy nhận được thẻ như ông K. hứa, chị H. đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho ông K. để giục nhưng ông K. vẫn khất lần.

Đến đầu tháng 7, chị H. gọi điện nhiều lần cho ông K. nhưng không liên lạc được nữa nên chị H. đã quyết định làm đơn tố cáo hành vi của ông K. gửi đến báo.

Một đoạn tin nhắn giao dịch giữa chị H. và ông K.

Trao đổi với báo Người Đưa Tin , ông Trịnh Đăng Thanh, Phó Giám đốc sở Du lịch Quảng Ninh và ông Đào Lê Trung – Chánh Thanh tra sở này xác nhận, tại Sở có 1 cán bộ chuyên viên tên V.H.K. đang công tác tại bộ phận thanh tra của sở này. Ông K. vừa xin nghỉ phép.

Tại thời điểm trao đổi với PV, ông Thanh cũng không liên lạc được với ông K.. Các số điện thoại mà chị H. cung cấp cho báo mà ông K. thường dùng để liên lạc với chị H.: 01222022xxx, 01286190xxx, 0898288xxx là số liên lạc chính của ông K.

Cũng theo ông Thanh, ông K. là cán bộ thanh tra, không phụ trách mảng cấp thẻ. Bằng thông tin báo cung cấp cho thấy dấu hiệu vi phạm của ông K. là khá rõ.

“Đây không phải là lĩnh vực của anh mà anh nhận làm, nhận tiền, sau đó không liên lạc được là sai. Như thế còn có thể nói là có dấu hiệu lừa đảo”- ông Thanh nói.

Về việc xử lý thông tin vụ việc, ông Thanh cho biết, quan điểm của sở là sẽ làm rõ, sai đến đâu xử lý đến đó, tuyệt đối không bao che, dung túng. Khi có kết luận cuối cùng sẽ thông tin đến báo Người Đưa Tin.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Tam Anh