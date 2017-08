Cụ thể, vào khoảng 13h ngày 23/8, tổ công tác thuộc đội Tuần tra kiểm soát giao thông 1-4, phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh, do Thượng úy Nguyễn Mạnh Hùng làm tổ trưởng, nhận được tin báo của chị Đặng Thị Việt Phương (SN 1973, trú tại xã Yên Than, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) về việc bị kẻ gian phá khóa lấy cắp chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, BKS: 28B1-07892.

Lực lượng CSGT tiến hành khống chế đối tượng trộm xe máy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ công tác đã phối hợp với Công an huyện Tiên Yên trích xuất camera giám sát đặt tại trụ sở đội Tuần tra kiểm soát giao thông 1-4, phát hiện 3 đối tượng đi trên 2 chiếc mô tô, trong đó có chiếc xe của chị Phương, bỏ chạy hướng từ huyện Tiên Yên về TP.Cẩm Phả.

Tổ công tác tiếp tục phối hợp với Công an huyện Tiên Yên triển khai lực lượng truy đuổi, đồng thời thông báo cho các đơn vị chức năng của Công an tỉnh và Công an TP.Cẩm Phả làm nhiệm vụ trên tuyến hỗ trợ.

Khi truy đuổi đến Km170+100, quốc lộ 18, đoạn thuộc cầu Cẩm Y, phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả, lực lượng truy bắt đã phát hiện, chặn bắt được Trịnh Văn Sơn (SN 1984, trú tại tổ 1, khu 3C, phường Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả) và Trịnh Văn Thanh (SN 1991, trú tại tổ 1, khu Hạ Long, phường Ninh Dương, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Qua đấu tranh khai thác mở rộng, công an xác định đối tượng có liên quan là Trương Ngọc Khanh (SN 1987, trú tại tổ 1, khu 4A, phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả), đồng thời tổ chức lực lượng truy bắt Khanh.

Thời điểm bắt giữ đối tượng, cơ quan công an thu giữ 1 vam phá khóa, 1 dao bầu cán dài và 2 chiếc bật lửa dạng khẩu súng cùng chiếc xe mô tô hiệu Honda Wave, BKS: 28B1-07892 của chị Phương.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Tiên Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tam Anh