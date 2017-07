Quảng Ninh: Điều tra cái chết của người đàn ông tử vong do thuốc nổ

Tối ngày 6/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Vũ Đức Tính – Trưởng Công an TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Trên địa bàn TP.Uông Bí vừa xảy ra sự việc một người đàn ông tử vong liên quan đến thuốc nổ tự chế. Hiện tại, tôi đang ở hiện trường xảy ra sự việc để phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh cùng các đơn vị chức năng điều tra sự việc”.

Hiện trường vụ việc anh Th. tử vong liên quan đến thuốc nổ tự chế.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 6/7, người dân khu Tân Lập 1 nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh Lưu Văn Th. (SN 1971, trú tại tổ 2, khu Tân Lập 1, phường Phương Đông, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Khi mọi người đến thì phát hiện nhà khóa trái cửa. Phá cửa vào nhà, người dân phát hiện anh Lưu Văn Th. chết trên giường ngủ, thi thể không còn nguyên vẹn. Tại căn phòng này, nhiều đồ đạc đổ vỡ.

Ngay khi xảy ra sự việc, người dân đã báo cáo lên Công an phường Phương Đông, Công an TP.Uông Bí và cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc trên, căn cứ vào tài liệu điều tra ban đầu thu thập được, cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Lưu Văn Th. là do mâu thuẫn vợ chồng nên Th. dùng thuốc nổ tự chế để tự tử.

Sự việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh cùng các đơn vị chức năng có liên quan tiến hành điều tra, làm rõ.

Minh Sơn