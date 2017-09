Quảng Ninh: Khởi tố thuyền viên trộm tiền của khách du lịch

Ngày 7/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thượng tá Nguyễn Xuân Long – Phó trưởng Công an TP.Hạ Long cho biết, Công an TP.Hạ Long vừa thực hiện lệnh bắt giữ, khởi tố đối tượng Trần Văn Thắng (SN 1985, trú tại khu 12, phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Thắng thời điểm bị công an bắt giữ.

Cụ thể, vào ngày 2/9, trên tàu du lịch Minh Hương 38 mang BKS: QN – 1199, trong hành trình tham quan tuyến 1 vịnh Hạ Long đã xảy ra vụ trộm cắp tiền của du khách trên tàu.

Ngay khi nhận được thông tin phản ánh của du khách, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Chủ tịch UBND TP.Hạ Long và các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vụ việc.

Qua điều tra, xác minh, Công an TP.Hạ Long đã xác định được đối tượng trộm cắp tiền của du khách chính là Trần Văn Thắng - thuyền viên phục vụ trên tàu. Mở rộng điều tra, tại cơ quan công an, Thắng đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình và giao nộp lại số tiền 9,3 triệu đồng đã lấy cắp của khách trên tàu. Công an TP.Hạ Long đã trao trả số tiền trên cho bị hại.

Minh Sơn