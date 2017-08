Quảng Ninh: Mưa lớn vẫn tiếp diễn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hiện nay, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng, nhiều nơi mưa to đến rất to.

Dự báo, từ hôm nay (15/8) đến 17/8, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển đến độ cao 5000m nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh vùng núi, trung du có mưa to đến rất to. Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng.

Tại Quảng Ninh, theo đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Quảng Ninh, hôm nay (15/8), Quảng Ninh tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió mạnh và sét.

TP.Hạ Long tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng.

Trước diễn biến của mưa lũ, tỉnh Quảng ninh chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan bám sát diễn biến của thời tiết và mưa lũ; tổ chức rà soát các nội dung liên quan đến công tác, kế hoạch phòng chống mưa bão và thực tế địa phương để chủ động các giải pháp phòng chống, đặc biệt là hiện tượng mưa lũ từ thượng nguồn đổ về, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đảm bảo an toàn tuyệt đối về người.

Đặc biệt, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực Đông Triều, Uông Bí, Hoành Bồ, Ba Chẽ, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái (nguy cơ cao); ngập úng ở vùng trũng, sạt lở đất những nơi có nguy cơ cao của các huyện, thị xã, thành phố khác trong tỉnh.

Trước đó, từ 13 đến 14/8, trên địa bàn các huyện: Ba Chẽ, Hoành Bồ và TP.Hạ Long có mưa lớn gây ra lũ quét, sạt lở đất đá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Quảng Ninh có 11 ngôi nhà bị ngập lụt; 97 điểm sạt lở đất đá; khoảng 48 ha lúa và đất canh tác bị cuốn trôi, vùi lấp.

Tại TP.Hạ Long, mưa lớn kéo dài trong sáng 14/8 đã khiến nhiều khu vực dân cư bị ngập lụt cục bộ, nhất là tại khu vực khu 6, phường Giếng Đáy và trên quốc lộ 18 đoạn qua khu 10, phường Bãi Cháy.

Cũng do mưa lớn, vào khoảng 10h30, trong lúc đi học về, khi đi qua Tổ 10, khu 2, phường Giếng Đáy, ba học sinh của trường THCS Lý Tự Trọng đã bị tụt xuống một cống thoát nước. Hai em may mắn được người dân phát hiện và kéo lên, một em bị nước cuốn trôi.

Huyện Ba Chẽ và Hoành Bồ là hai địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận mưa mấy ngày vừa qua. Cụ thể, thống kê đến thời điểm này, Ba Chẽ có 11 nhà ở bị ảnh hưởng, trong đó 8 nhà bị ngập lụt; 3 cầu bị hư hỏng. Trong số 14 điểm ngập lụt toàn tỉnh, Ba Chẽ có tới 9 điểm.

Ở 97 điểm sạt lở đất đá, Ba Chẽ có 81 điểm, Hoành Bồ 16 điểm. Riêng tuyến cao tốc Hạ Long-Vân Đồn đoạn qua địa bàn huyện Hoành Bồ có 22 điểm có nguy cơ sạt lở.

Về điện, hệ thống cáp quang có 7 cột điện hạ thế bị gãy đổ, trong đó Ba Chẽ 6 cột, Hoành Bồ 1 cột. Hệ thống điện lưới từ thị trấn đi các xã của Ba Chẽ bị mất từ 10h45 ngày 14/8, còn hệ thống mạng internet hoạt động chập chờn.

Mưa lớn đã cuốn trôi, vùi lấp 48 ha hoa màu trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó, huyện Ba Chẽ thiệt hại 37 ha, Hoành Bồ 1 ha… Đến thời điểm hiện tại, ước tính các địa phương thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng do mưa lũ gây ra.

Ba xã miền núi Lương Mông, Minh Cầm và Đạp Thanh của huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh), đang bị lũ chia cắt hoàn toàn.

Lũ dữ hoành hành đã phá tan cây cầu Cổ Ngựa khiến 2 tỉnh Quảng Ninh chia cắt hoàn toàn với tỉnh Bắc Giang.

Đây là tuyến đường huyết mạch 330 dài trên 50km nối từ trung tâm huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) chạy qua các xã, thị trấn trên địa bàn đến khu vực cầu Cổ Ngựa nối với xã Dương Hưu (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang).

Những hình ảnh mưa lũ tại Quảng Ninh mà PV báo Người Đưa Tin ghi nhận:

Người dân xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) phải đi lại bằng bè.

Mưa lớn khiến nhiều ngôi nhà bị ngập lụt.

Nhiều cây cối, hoa màu của người dân bị nước lũ cuốn trôi.

Lực lượng chức năng phải dùng xuồng cứu hộ đi đến những nơi bị lụt.

Lũ quét kinh hoàng chia cắt 2 tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang.

Lã Tiến