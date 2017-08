Liên quan đến sự việc trên, sáng 25/8 ông Hoàng Thanh Minh (53 tuổi), nhân viên phòng Kinh doanh - Điện lực TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã được chuyển từ khoa Hồi sức Cấp cứu sang khoa Ngoại Chấn thương – Bỏng thuộc bệnh viên Đa khoa tỉnh Quảng Trị và đang trong quá trình điều trị thương tích.

Theo đơn trình báo sự việc, vào khoảng 8h30 ngày 24/8 ông Hoàng Thanh Minh thực hiện nhiệm vụ được giao là cắt điện tại hộ ông T.N.T. bởi vì khách hàng nợ tiền điện tháng 8/2017 của 2 hợp đồng.

Ông Minh bị thương nặng ở cánh tay trái và vùng phía sau tai phải.

Cũng theo đơn trình báo, đến khoảng 9h cùng ngày, khi đang di chuyển trên đường Hàm Nghi, TP.Đông Hà thì ông T. cùng một thanh niên đã chặn đầu ép ông Minh vào lề đường rồi nhảy xuống dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu ông Minh gây thương tích nặng, phải nhập viện.

Theo ông Nguyễn Văn Thỏa, Trưởng phòng Thanh tra – Bảo vệ & Pháp chế, công ty Điện lực Quảng Trị thông tin thêm, sau khi diễn ra vụ việc, lực lượng công an trên địa bàn đã tiến hành làm việc lấy lời khai; đồng thời, công ty Điện Lực Quảng Trị đã có đơn trình báo gửi đến Công An tỉnh Quảng Trị, Công an TP.Đông Hà và Công an phường I (khu vực diễn ra vụ việc).

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Xuân Long