Quảng Trị: Tạm đình chỉ công tác 5 CSGT

Theo đó, chiều 2/7, thông tin từ lãnh đạo trạm CSGT Hải Lăng, phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, 5 cán bộ, chiến sĩ thuộc trạm vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị tạm đình chỉ công tác, do vi phạm trong quá trình tuần tra.

Ảnh minh họa.

Trước đó, khoảng tháng 6/2017, một tổ công tác do Trung tá Phan Bá Sinh, trạm CSGT Hải Lăng làm tổ trưởng thực hiện tuần tra, kiểm soát phương tiện trên Quốc lộ 1A thì bị Thanh tra bộ Công an kiểm tra, phát hiện có sai phạm.

Cụ thể, tổ CSGT trên đã vi phạm điều lệnh trong quá trình công tác.

Sự việc sau đó được Thanh tra bộ Công an lập biên bản vi phạm và chuyển cho Công an tỉnh Quảng Trị xử lý. Hiện cả 5 cán bộ thuộc tổ CSGT trên đang bị tạm đình chỉ công tác.

Được biết, Công an tỉnh Quảng Trị đang xem xét xử lý đối với 5 CSGT vi phạm, sau khi có kết quả sẽ có báo cáo với bộ Công an và thông tin cụ thể.

Công Định