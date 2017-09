Thời gian qua, hàng chục người dân ở xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam ăn ngủ không yên khi bà Nguyễn Thị Phượng (SN 1956), trú thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung (chủ hụi, chủ nợ) “mất tích”. Người dân cũng đã gửi đơn tố cáo lên TAND, Công an huyện Nông Sơn và Công an tỉnh Quảng Nam về việc bà Phượng lợi dụng lòng tin của họ để chiếm đoạt tài sản.

Hiện tại, có 77 người xác nhận đã “góp vốn” cùng bà Phượng với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Họ chủ yếu là tiểu thương, làm nghề buôn bán ở chợ Trung Phước, xã Quế Trung.

Hàng chục người dân mất tiền vì chủ hụi "mất tích".

Các nạn nhân cho rằng, mấy năm trước bà Phượng cùng gia đình làm ăn chân chính rồi "phất" lên. Cùng với đó, bà này hiền lành, nho nhã khiến ai cũng mến thương. Có thời điểm, bà Phượng sở hữu 2 tiệm vàng lớn nhất nhì huyện. Sau khi “mất tích” một khoảng thời gian, bà Phượng trở về với bệnh án “tâm thần”. Làm việc với Công an huyện Nông Sơn, bà Phượng khai nhận, do sợ những người chơi hụi, cho vay mượn tiền hành hung nên bà ra Đà Nẵng sống với con gái, đồng thời đi điều trị bệnh “trầm cảm nặng, có dấu hiệu loạn thần” tại bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng.

Chính điều này đã khiến người dân phẫn uất, họ cho rằng, trước đó bà Phượng rất lanh lợi, giỏi bán buôn; rồi khi cầm bạc tỷ bỏ trốn lại bảo “tâm thần” thì không thể chấp nhận được. Nhiều ý kiến tiêu cực còn cho rằng đây là chiêu trò, là “lá bùa” trốn tránh pháp luật của bà Phượng.

Ông Nguyễn Văn Hai, Chủ tịch UBND xã Quế Trung cho biết, hiện, tại địa phương khá phức tạp vì việc hàng chục hộ dân khiếu kiện, tố cáo bà Phượng trong việc chơi hụi, lừa đảo vay tiền. Ông Hai xác nhận, bà Phượng đã rời khỏi địa phương trong thời gian qua không rõ đi đâu. “Vấn đề này UBND xã tiếp nhận thông tin ban đầu rồi báo cáo lên Công an huyện điều tra và phía TAND huyện xử lý”, ông Hai nói.

Liên quan đến vụ việc, Chánh án TAND huyện Nông Sơn Nguyễn Thị Tám cũng thông tin, thực sự vụ vỡ hụi này đã gây rúng động địa phương. Cũng theo lời vị Chánh án, thời gian qua, TAND huyện đã tiếp nhận, xử lý 14 trường hợp khởi kiện của người dân địa phương đối với bà Phượng và mới đây nhất là việc ông Nguyễn Th. (chồng bà Phượng) kiện đòi chia tài sản chung với bà này.

Trong số 14 trường hợp đó, tòa án đã xử một số trường hợp nhưng đa số vắng mặt của bà Phượng. Tòa đã tuyên bà Phượng trả lại tiền cho các chủ nợ này, nhưng việc thi hành án như thế nào thì chưa rõ. Nhiều trường hợp rút đơn chuyển qua công an đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, khi chúng tôi xin cung cấp cụ thể về 14 trường hợp nêu trên thì vị Chánh án phân bua rằng, hồ sơ đã chuyển lên cấp cao theo diện thanh, kiểm tra thường kỳ (?!).

Nhiều nạn nhân của bà Phượng tuổi đã già yếu.

Trong khi đó, đại tá Lê Hữu Hiền, Trưởng Công an huyện Nông Sơn xác nhận, công an đã nhận được phản ánh của 76 tiểu thương trên địa bàn cùng ký đơn tập thể tố cáo rằng bà Phượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo đại tá Hiền, Công an huyện Nông Sơn đã tiến hành xác minh, điều tra kỹ lưỡng đúng quy trình pháp luật; tuy nhiên, vụ việc không đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự. Đây là vụ án tranh chấp dân sự theo Điều 31 Nghị định 144/2006/NĐ-CP.

“Mới đây, VKSND, TAND và cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã về họp với các cơ quan chức năng, cơ quan tố tụng huyện Nông Sơn. Các đơn vị này cũng thống nhất khẳng định đây là vụ việc dân sự. Chúng tôi cho anh em làm 76 công văn trả lời đầy đủ cho người dân. Với trách nhiệm của Công an huyện, chúng tôi làm hết trách nhiệm nhằm ổn định an ninh trật tự địa phương. Nếu vụ việc có yếu tố hình sự chúng tôi khởi tố điều tra ngay chứ không có chuyện tắc trách như người dân nói”, vị Trưởng Công an huyện khẳng định.

Huy Cường - Nhâm Thân