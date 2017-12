Quét tin thế giới cuối ngày 7/12

Tướng Valery Gerasimov, tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, ngày 6/12 tuyên bố giải phóng hoàn toàn Syria khỏi tay IS. Như vậy, sau 6 năm chiến sự khốc liệt thì đây là lần đầu tiên Syria sạch bóng các tay súng IS. Điều này cũng cho thấy sự hiệu quả của các chiến dịch hỗ trợ quân sự của Nga đối với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong việc tiêu diệt các phần tử IS.