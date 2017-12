Rà soát các nguồn xả thải trong khu vực Dự án mở rộng hầm Hải Vân

Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân đang được triển khai

Theo đó, sở TN&MT chủ trì, phối hợp sở NN&PTNT, ban Quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh và UBND huyện Phú Lộc tiếp tục quan trắc, theo dõi và rà soát các nguồn xả thải trong khu vực (gồm các dự án, công trình lân cận, liên quan); chủ động thực hiện đánh giá chất lượng nước để có biện pháp phòng ngừa, xử lý đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, phục vụ nuôi trồng thủy sản an toàn khu vực đầm Lập An.

UBND huyện Phú Lộc chủ trì làm việc với ban Quản lý Dự án 85 (đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền dự án) và các cơ quan liên quan đề xuất phương án, kinh phí hỗ trợ để thực hiện di chuyển các lồng nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, khó đảm bảo điều kiện nuôi trồng tại khu vực đầm Lập An; đảm bảo khoảng cách, điều kiện nuôi phù hợp, an toàn, hoàn thành trước ngày 20/12/2017.

Tiếp tục tăng cường đối thoại, tuyên truyền để người dân hiểu, chấp hành các quy định về cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ trong quá trình thực hiện dự án.

Thi công đường công vụ trên đầm Lập An phục vụ thi công cầu vào hầm Hải Vân (giai đoạn 2) chắn ngang dòng chảy...

Khẩn trương bố trí tái định cư, hoàn thành công tác GPMB và bàn giao toàn bộ mặt bằng phần còn lại cho Chủ đầu tư dự án trong tháng 12/2017 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Công an tỉnh chủ trì, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Công an huyện Phú Lộc triển khai phương án bảo vệ thi công dự án trong thời gian sớm nhất đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, hiện trường dự án.

Trước đó, Báo Điện tử TN&MT từng thông tin, người dân thôn An Cư Đông 2 (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) đã ra tận công trường phản đối việc đơn vị thi công xây đường công vụ để làm cầu Hải Vân đoạn khu vực phía bắc hầm đường bộ Hải Vân, thuộc dự án mở rộng hầm Hải Vân.

Ghi nhận của PV tại hiện trường, con đường có chiều dài gần 200m, chiều rộng khoảng hơn 5m, chạy dọc theo bên dưới cầu Hải Vân. Vấn đề ở đây là con đường công vụ được lấp bằng một khối lượng lớn đất, rọ đá lớn; đồng thời đơn vị đã bê tông hóa con đường để tập kết, vận chuyển vật liệu thi công phục vụ việc xây dựng cầu Hải Vân... Chính vì thế, người dân địa phương đã phản ứng gay gắt. Họ yêu cầu đơn vị dừng thi công con đường và phải tìm giải pháp phù hợp hơn.

Sở TN&MT Thừa Thiên Huế về kiểm tra mẫu nước tại khu vực thi công dự án hầm Hải Vân

Ngư dân Nguyễn Trọng Tiến (30 tuổi, trú thôn An Cư Đông 2) bức xúc: “Con đường mở ra khiến dòng nước của đầm Lăng Cô này bị chặn lại một nữa, khi đó nước sẽ chảy sang bên thôn chúng tôi nhiều hơn. Điều này sẽ khiến nhà người dân bị xói mòn, hư móng, sạt lở; thuyền ghe thì mau hư hỏng...”.

Sau phản đối của người dân, chủ đầu tư đã thống nhất bổ sung 5 cống thoát nước ngang D1000 tại 2 vị trí trên đường công vụ để đảm bảo thoát nước theo biên bản thống nhất với UBND thị trấn Lăng Cô. Đồng thời, thống nhất hạ thấp cao độ thiết kế mặt đường công vụ đảm bảo nước lũ có thể tràn qua khi vào mùa mưa, không gây ảnh hưởng đến dân cư bờ bắc. Ngoài ra, sau khi hoàn thành thi công cầu, ban quản lý dự án cam kết thanh thải đường công vụ, hoàn trả hiện trạng ban đầu.

Ở một diễn biến liên quan, khoảng đầu tháng 10, cá lồng bất ngờ chết hàng loạt trong thời gian dài tại khu vực cửa biển đầm Lập An khiến người dân đứng ngồi không yên, thiệt hại nặng nề...

Người dân vẫn đang nghi ngờ trong quá trình thi công đường công vụ trên đầm Lập An phục vụ thi công cầu vào hầm Hải Vân (giai đoạn 2), đơn vị thi công đã sử dụng thuốc nổ, chất xika và những chất này chảy ra đầm Lập An. Sau đó, khi thủy triều lên thì các chất này đi vào các lồng cá khiến cá chết...

Sau khi xảy ra tình trạng trên, các hộ dân đã sử dụng các loại thuốc “đặc trị” để rửa sạch nguồn nước. Biện pháp này ban đầu đã có hiệu quả, số lượng cá chết hiện đã giảm dần.

Trước tình hình trên, giữa tháng 11 vừa qua, đoàn kiểm tra do sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì đã tiến hành khảo sát, đo nhanh và lấy mẫu để phân tích các mẫu nước thải từ hoạt động thi công dự án phát sinh, nước đầm Lập An ở khu vực nuôi cá lồng của các hộ dân và khu vực nước đầm gần công trường thi công hầm đường bộ Hải Vân.

Kết quả đo đạc và phân tích cho thấy, tất cả các mẫu nước có các thông số đo đạc chất lượng nước đầm Lập An có thông số đo đạc đều nằm trong giá trị giới hạn của thông số chất lượng quy định. Đối với kết quả chất lượng nước thải, tại bể thu gom trước khi xử lý và điểm thải ra môi trường của hệ thống xử lý nước thải khoan hầm các thông số được đo đạc đầu ra đều nằm trong giới hạn cho phép của cột B, QCVN 40-MT:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp...

Theo Văn Dinh (Báo Tài nguyên & Môi trường)