Rồi sẽ có ngày Cao Ngân “lột xác”

Theo dõi Cao Ngân tự tin, hài hước trình diễn trong đêm chung kết "Vietnam’s Next Top Model", tôi bị cuốn hút, rồi chợt lo lắng khi thấy cô bé quá gầy. Tôi đoán chừng, cô nàng sẽ là cái tên nổi nhất sau đêm rực rỡ của làng người mẫu.

Sáng nay, tôi thức dậy, news feed của mạng xã hội Facebook đã tràn ngập hình ảnh em vẽ trái tim bằng khung xương trơ trọi trên sân khấu "Vietnam’s Next Top Model 2017". Nhiều người cười chê và chế giễu em. Có người bảo cô ấy vừa ốm dậy. Nặng nề hơn, người ta bảo Cao Ngân là ma đói, Zombie (xác sống)…

Những biểu cảm hài hước, phô diễn vẻ gầy nhom của Cao Ngân.

Mà tệ thật, tại sao nhà thiết kế lại chọn em làm người trình diễn bộ trang phục vừa đủ để khoe hết khuyết điểm. Khổ thân em. Em hồn nhiên, em yêu thương mọi người nên khi lên sân khấu em tự tin hôn gió, vẽ trái tim.

Trách cứ lúc này cũng không mang lại hiệu quả kinh tế, hay sự nổi tiếng cần có của nghề người mẫu. Thế nên, tôi có ý kiến thế này Ngân ạ.

Em mau mau nhờ các phương tiện truyền thông nói về lý do em gầy nhom thế đi. Tôi nghe đâu em gặp tai nạn đến gãy xương, vừa ốm dậy đã phải tham gia chương trình "Vietnam’s Next Top Model" mùa All Stars.

Bởi vậy, em cứ ngồi trước máy quay khóc rấm rứt, khóc rõ to để khán giả mủi lòng. Rồi, mọi người, trong đó có tôi sẽ chia sẻ những dòng tâm tình, những giọt nước mắt em kể trên truyền thông để nó nhanh chóng lan nhanh, lan xa.

Cao Ngân trình diễn trang phục một cách tự tin với sắc vóc hiện tại.

Em ạ, biết đâu được, trong cái rủi có cái may, bị người ta cười cợt có khi lại được nhiều người chú ý. Biết đâu chừng, một hãng sữa nổi tiếng, sữa dành cho người gầy sẽ tìm đến em. Họ sẽ giúp em có cuộc lột xác ngoạn mục như Đức Phúc chẳng hạn.

Khi thân hình còm nhom của em đầy đặn hơn, biết đâu em sẽ được tài trợ đi thi hoa hậu nữa đấy. Biết đâu trên sân khấu cuộc thi nhan sắc ấy, em phải thốt lên và truyền cảm hứng đến mọi người.

Tôi cũng đồ rằng, em sẽ đắt sô hơn, biết đâu cát-xê sẽ tăng vượt bậc sau cú sốc mang tên “gầy trơ xương”. Những bộ cánh đẹp đẽ vận vào em sẽ đẹp theo cách riêng, rất hồn nhiên và cực sốc.

Em ạ, thời buổi này nhìn đâu người ta cũng có cái ăn, từ thuốc giả, đến bám vào BOT mà sinh lợi thì em sống bằng bộ xương của mình coi vậy mà lương thiện.

Chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã thấy “sướng” vô cùng. Ngân ơi, mau mau tuyển một em quản lý truyền thông để làm những gì tôi vừa mách nhỏ, em nhé! Chúc em thành công bằng bộ xương huyền thoại của mình trên sân khấu đèn màu.

Cao Thiên Chi