Theo tin từ trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đang xuống chậm. Do ảnh hưởng của bão số 10, từ gần sáng ngày 15/9 đến hết ngày 16/9 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (100-300mm/đợt, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi trên 400mm; các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La (50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm).

Từ ngày 15-17/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị lên mức báo động 2 - 3; các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế lên mức báo động 1- báo động 2; các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi còn dưới mức báo động 1.

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất đang đe dọa nhiều địa phương (Ảnh minh họa).

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và vùng núi, vùng trũng thấp các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Đặc biệt là các huyện Hương Sơn, Vụ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh); huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch (Quảng Bình);Hải Lăng (QuảngTrị).

Từ chiều ngày 15/9, trên đất liền các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 11-12, giật cấp 15, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4; Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn nhận định, cơn bão số 10 được dự báo rất mạnh với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 – cấp chưa từng có, vì vậy, đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cần có chỉ đạo, quán triệt nhận thức chung cho các đơn vị, địa phương và người dân về quy mô cơn bão. Đồng thời, cần xác định cụ thể khu vực nguy cấp đặc biệt nhằm chuẩn bị sẵn sàng lực lượng ứng phó; tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc các lực lượng ứng phó với bão.

Theo đại diện Bộ đội biên phòng, lực lượng biên phòng các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã cảnh báo cho các phương tiện trong khu vực ảnh hưởng của bão, nắm bắt thông tin về cơn bão nhằm di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cùng với đó, chỉ đạo biên phòng các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua và chủ động các phương án, sẵn sàng lực lượng để ứng phó với mưa lũ do bão số 10.

Ngân Giang