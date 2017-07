Sà lan va chạm ghe trên sông Sài Gòn, 2 người mất tích

Sáng 30/7, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ đang huy động nhân lực, tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sà lan hàng trăm tấn sày ra va chạm với ghe tàu khiến 2 người mất tích.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, 1 chiếc ghe gỗ có ít nhất 4 người trong gia đình lưu thông trên tuyến sông Sài Gòn, đoạn qua bến phà An Sơn, sà An Sơn, thị sà Thuận An.

Lực lượng chức năng đang triển khai công tác tìm kiếm.

Tới khu vực bến phà, ghe bất ngờ bị 1 chiếc sà lan nặng hàng trăm tấn chở cát mang số hiệu SG 7552 749 từ phía sau tông trúng.

Cú tông mạnh khiến chiếc ghe chìm ngay tức khắc, 4 người bị nước cuốn trôi. Các nạn nhân bao gồm: Lê Văn Thuận (SN 1979), Nguyễn Thị Thuý E. (SN 1983), Lê Long An (SN 2001), Lê Thị Thanh B. (SN 2007) là người cùng nhà, quê ở tỉnh Tiền Giang.

May mắn, ông Thuận và An nỗ lực bơi về phía sà lan nên được cứu, riêng bà E., cháu Thanh B. được nhiều người nỗ lực tìm kiếm nhưng hiện chưa phát hiện 2 nạn nhân.

Đến thời điểm hiện tại, 2 người đang mất tích, vị trí ghe gỗ bị chìm đang được sàc định.

Tới gần 9h cùng ngày, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Hàng chục người nhái, lực lượng cứu hộ, cứu nạn PCCC tỉnh Bình Dương cũng đã được huy động ngụp lặn nhiều điểm trên khu vực trên để sàc định khu vực ghe bị chìm và tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Thông tin mới sẽ được báo Người Đưa Tin cập nhật tiếp theo.

Phùng Sơn