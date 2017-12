Nói về thao tác kéo chân, kéo tay, xoa, nắn để chữa bệnh cho người liệt có thể đứng dậy hay rút lưỡi giúp người câm bật ra tiếng nói, BS. Trần Văn Bản, Chủ tịch Trung ương hội Đông y Việt Nam chia sẻ: "Xoa bóp, bấm huyệt là một phương pháp của Đông y, trong đó có động tác kéo, vặn chân, tay, cơ thể của người bệnh. Tuy nhiên, để làm bệnh lý bình thường không nặng thêm, không gây tổn thương đến xương khớp đòi hỏi người thầy thuốc phải có kiến thức nhất định".

“Trong tư thế bình thường, các cơ khớp vốn bị chèn chặt, dính với nhau. Nhưng khi chúng ta thư giãn gân cốt, kéo gân cốt ra thì cơ thể người bệnh có thể vận động trở lại được. Nếu không phải là một thầy thuốc chuyên sâu thì rất nguy hiểm, vì dễ gây mẻ, vỡ thậm chí gãy xương, tổn thương bao hoặc dịch ổ khớp… có thể mất đi tư thế giải phẫu, lúc đó rất nguy hiểm. Thầy thuốc phải có trình độ chuyên môn nhất định về giải phẫu mới nên làm, không được làm tùy tiện, cứ kéo ra rồi bẻ gấp rất nguy hiểm”, BS. Trần Văn Bản nhấn mạnh.

"Công chúa thuốc lào" chữa bệnh cho người liệt bằng cách kéo, nắn chân, tay.

Lý giải sâu hơn về việc này, BS. Trần Văn Bản cho biết, khi khớp cứng, dây chằng, gân, cơ co. Vì vậy, nếu được kéo giãn, khớp thả ra, dây chằng giãn ra, người bệnh có thể vận động được ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, nếu không chữa cơ bản thì cơ khớp sẽ lại co vào. Việc này giống như dây cao su kéo thì giãn ra nhưng bỏ tay lại co vào bình thường. Do đó, bên cạnh một thầy thuốc có kinh nghiệm, người bệnh cần luyện tập thường xuyên.

Nói về với trường hợp kéo lưỡi mà người bệnh có thể ú ớ phát ra tiếng nói, BS. Trần Văn Bản chỉ ra rằng, với những người não vẫn hoạt động tốt nhưng cơ lưỡi co lại, khi kéo ra có thể ú ớ được. Còn với trường hợp não có vấn đề cộng với lưỡi co cơ thì không thể giải quyết được. “Vì thế, tôi nhấn mạnh lại, với những trường hợp này cần có thầy thuốc hiểu sâu về nguyên lý, thao tác đạt yêu cầu”, BS. Trần Văn Bản nói.

Đồng thời, BS. Bản cũng đưa ra khuyến cáo với người dân: Chúng ta muốn đi khám, chữa bệnh thì nên tìm tới cơ sở hợp pháp, thầy thuốc có chuyên môn sâu để được bác sĩ tư vấn tốt nhất các biện pháp điều trị.