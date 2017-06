Samsung chính thức 'hồi sinh' Galaxy Note 7

Samsung đang lên kế hoạch tung ra phiên bản "hồi sinh" của chiếc điện thoại Galaxy Note 7 với cái tên FE – viết tắt của cụm từ Fandom Edition. Quá trình tái phát hành chiếc Galaxy Note 7 sẽ bắt đầu trước tiên tại Hàn Quốc.

Một điều chắc chắn mà người dùng có thể mong đợi từ chiếc Galaxy Note 7 FE, đó chính là nó sẽ an toàn hơn rất nhiều so với người anh kém may mắn của mình được tung ra vào cuối năm trước.

Mặc dù dành được rất nhiều lời khen ngợi tới từ giới phê bình cũng như người dùng, tuy nhiên vận may của chiếc điện thoại Note 7 lại kết thúc quá sớm.

Sự cố bốc lửa xuất phát từ pin đã khiến Samsung phải tiêu tốn hàng triệu USD để khắc phục thiệt hại về kinh tế cũng như hình ảnh của một trong những nhà sản xuất điện thoại hàng đầu thế giới.

Phiên bản Galaxy Note 7 FE làm lại này sẽ sử dụng một số linh kiện thay thế so với chiếc Note 7 nguyên thủy.

Dựa theo một báo cáo của tờ Wall Street Journal, Note 7 FE sẽ bắt đầu lên kệ vào ngày 7/7 tại Hàn Quốc với mức giá dưới 700.000 won, tương ứng với 616 USD. Hiện tại Samsung vẫn hết sức kín tiếng về việc liệu hãng này có kế hoạch phát hành chiếc Note 7 FE tại các khu vực khác hay không.

Các nhà phân tích cũng cho biết, phiên bản làm lại của Note 7 sẽ không ảnh hưởng tới chiếc Galaxy S8, dựa theo doanh số phiên bản đặc biệt màu hồng được bán ra của chiếc điện thoại này tại Đài Loan.

Với việc thu hồi lại toàn bộ số điện thoại Note 7 được bán ra thị trường bắt đầu từ tháng 1, người dùng không hề có nhiều cơ hội để trải nghiệm đầy đủ chiếc điện thoại cao cấp này.

Vì vậy, đây chính là một cơ hội tuyệt vời cho những ai muốn sở hữu Galaxy Note 7 mà không lo về nguy cơ hỏa hoạn bất ngờ như năm ngoái.

Đức Trọng