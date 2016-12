Lợi ích kép – Bảo hiểm liên kết đầu tư là xu hướng

Trong số các kênh đầu tư như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, vàng…, BHNT với nhóm sản phẩm liên kết đầu tư đang thu hút sự quan tâm của người dân. Thống kê của Cục Quản lý giám sát Bảo hiểm – Bộ Tài chính cho thấy, chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2016, tổng số hợp đồng khai thác mới của bảo hiểm liên kết đầu tư là 256.054 hợp đồng, chiếm tỷ trọng 38,01%, là 1 trong 2 dòng sản phẩm được ưa chuộng và chiếm tỉ trọng cao nhất trên thị trường.

Theo nhận định của một số chuyên gia, lợi ích kép của bảo hiểm - liên kết đầu tư: vừa bảo vệ gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống vừa giúp tham gia đầu tư sinh lời với đặc tính rất linh hoạt, chính là yếu tố khiến dòng sản phẩm liên kết đầu tư có sự bứt phá ngoạn mục trong thời gian qua.

Sản phẩm liên kết đầu tư được các gia đình tin dùng. Ảnh minh họa

Với mong muốn tăng giá trị bảo hiểm và tích lũy có kỉ luật khi đang làm ăn tốt để đảm bảo cho tương lai của gia đình, chị Trịnh Thanh Hà (34 tuổi) tại Ba Đình, Hà Nội đã quyết định mua thêm hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư. Theo chị Hà, sở dĩ gia đình chị chọn sản phẩm liên kết chung “An Phát Trọn Đời” do lãi suất khá cao trên thị trường, nhiều lựa chọn linh hoạt để thay đổi, bảo vệ dài lâu với thời gian đóng phí hữu hạn, đồng thời có nhiều quyền lợi thưởng bổ sung.

Chia sẻ của chị Hà cũng là tâm tư chung của nhiều gia đình Việt trong quyết định tham gia bảo hiểm, khi mà vấn đề “làm thế nào để có thể duy trì hợp đồng bảo hiểm” trong những trường hợp đặc biệt. Bởi, tài chính gia đình không phải lúc nào cũng đảm bảo như kế hoạch. Tuy nhiên, mối băn khoăn này đã được tháo gỡ với việc nâng cao tính linh hoạt cũng như bổ sung nhiều giá trị cho khách hàng của một số sản phẩm BHNT.

Sản phẩm liên kết đầu tư được ưa chuộng nhất

Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết quý I/2016, dòng sản phẩm liên kết đầu tư của Bảo Việt Nhân Thọ - với sản phẩm chủ lực là đang dẫn đầu với thị phần lớn nhất: 28,3%.

Đây là sản phẩm bảo hiểm kết hợp hoàn hảo ba yếu tố: bảo vệ, tích lũy và đầu tư cũng như tích hợp thêm những sản phẩm bổ trợ nhằm tối đa hóa lợi ích của người tham gia trong cùng 1 hợp đồng. Ra mắt từ năm 2009, đến nay, An Phát Trọn Đời đã bảo vệ cho gần 280.000 chủ hợp đồng với số tiền bảo hiểm lên tới hơn 64 nghìn tỉ đồng, đồng thời giải quyết chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 2.000 trường hợp với số tiền hàng trăm tỉ đồng.

Một trong những điểm ưu thế của An Phát Trọn Đời đó là tính linh hoạt đặc biệt cao. Người tham gia có thể điều chỉnh các tính năng “bảo vệ”, “tiết kiệm” và “đầu tư” cũng như việc đóng phí bảo hiểm và các yếu tố khác để phù hợp với khả năng tài chính, nhu cầu bảo hiểm, nhu cầu tích lũy của mình theo từng giai đoạn của cuộc đời. Trong đó, khách hàng có thể tăng hoặc giảm số tiền bảo hiểm, lựa chọn/thay đổi thời hạn và định kỳ đóng phí, hoặc khi khả năng tài chính cho phép có thể gia tăng quỹ đầu tư sinh lời.

Trong trường hợp, nếu thu nhập đột ngột giảm, không đủ khả năng tiếp tục đóng phí, có thể yêu cầu tạm ngừng đóng phí. Hoặc chủ hợp đồng có thể tạm ứng từ giá trị hợp đồng nếu cần một khoản tiền lớn để đáp ứng nhu cầu tài chính cấp bách.

Tham gia An Phát Trọn Đời, với việc đóng phí tối thiểu 10 năm, người tham gia bảo hiểm nhân thọ có cơ hội được bảo vệ đến trọn đời, đồng thời được hưởng thành quả đầu tư từ Quỹ liên kết chung của Bảo Việt Nhân Thọ với mức lãi suất cam kết cạnh tranh. Điều đáng nói là, lãi suất công bố thực tế hàng năm của sản phẩm này thường cao hơn mức lãi suất cam kết và Bảo Việt Nhân Thọ luôn nằm trong top doanh nghiệp bảo hiểm có mức lãi suất công bố cao nhất thị trường.

Bên cạnh đó, sản phẩm này cũng đáp ứng tốt nhu cầu bảo vệ trước các biến cố, rủi ro của các gia đình với quyền lợi bảo hiểm cho cả gia đình trong một hợp đồng. Giá trị bảo vệ có thể tối đa gấp 85 lần phí bảo hiểm quy năm của An Phát Trọn Đời. Với những ưu điểm vượt trội như vậy, đây chính là lý do mà sau giải thưởng Tin và Dùng năm 2015 do người tiêu dùng bình chọn, gần đây, An Phát Trọn Đời tiếp tục được nhận giải thưởng sản phẩm BHNT tốt nhất năm do Tạp chí tài chính và ngân hàng toàn cầu của Anh quốc tổ chức.

Minh Trang