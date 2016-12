Sáng mai (25/12), xử vụ trọng án giết 4 người tại Lào Cai

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin vào tối 24/12, bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Chánh án TAND tỉnh Lào Cai cho biết, sáng 25/12, TAND tỉnh Lào Cai sẽ đưa vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai ra xét xử. Bị can gây ra vụ án mạng kinh hoàng trên là Tẩn Láo Lở, 24 tuổi, là người trú tại địa phương.

Lý giải nguyên nhân tại sao lại xét xử vào ngày chủ nhật, bà Hạnh cho biết, ngày 25/12 là ngày có phiên chợ nên dự kiến sẽ có rất đông người dân địa phương đến tham dự phiên tòa. Hơn nữa, quá trình thụ lý, xem xét hồ sơ vụ án nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, do đó chúng tôi đã bàn bạc và đi đến phương án mở phiên tòa lưu động tại ngay địa phương nơi xảy ra sự việc.

Được biết, địa điểm mà TAND tỉnh Lào Cai chọn chính là một điểm trường đóng trên địa bàn xã Trịnh Tường. Một thông tin nữa mà bà Hoàng Thị Hồng Hạnh cũng thông tin với PV báo Người Đưa Tin: “Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 2-3 tiếng, bởi trong quá trình xem xét hồ sơ cho thấy không có bất cứ sự vướng mắc về quá trình điều tra. Hơn nữa, bị cáo Tẩn Láo Lở đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội”.

Một thông tin nữa mà bà Hạnh cũng cung cấp, để buổi xét xử diễn ra an toàn và thành công nên công tác chuẩn bị hội trường, nơi xét xử đã được TAND tỉnh Lào Cai phối hợp với chính quyền địa phương, Công an huyện Bát Xát triển khai từ trước đó. Dự kiến đúng 8h sáng 25/12, HĐXX sẽ bắt đầu làm việc.

Bị can Tấn Láo Lở được CQĐT đưa đi thực nghiệm hiện trường.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, tối 9/8, tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, đã xảy ra vụ thảm án khi kẻ xấu đột nhập vào nhà sát hại vợ anh Tẩn Ông Nải là chị Tẩn Tả M. (SN 1994), con gái lớn là Tẩn Mai Ph. (SN 2014); con gái nhỏ mới 28 ngày tuổi (chưa đặt tên) và cháu gái ruột Tẩn Thùy C. (SN 2010).

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Bát Xát, Công an tỉnh Lào Cai và cục Cảnh sát Hình sự C45 (bộ Công an) đã vào cuộc điều tra truy tìm hung thủ gây án.

Quá trình điều tra, CQĐT xác định kẻ gây ra vụ thảm án trên là Tẩn Láo Lở, là đối tượng trú tại địa phương. Tuy nhiên sau khi vụ việc xảy ra, nghi can đã bỏ trốn. Công tác truy tìm đối tượng Lở được triển khai.

Đến khoảng 19h ngày 4/9 khi phát hiện Tẩn Láo Lở đang trên đường trở về nhà, Công an tỉnh Lào Cai, phối hợp với Công an huyện Bát Xát đã bắt thành công đối tượng này.

Tại cơ quan Công an, Tẩn Láo Lở đã khai nhận mọi hành vi phạm tội, sau 25 ngày lẩn trốn.

Đào Giang