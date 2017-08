Sao Mai Thu Hằng mặc đồng phục công an, hội ngộ Trọng Tấn

Âm vang chiến công là chương trình kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công, mừng Quốc khánh 2/9 và 72 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.

Xuất hiện tại chương trình, Thu Hằng gây chú ý khi hoá thân thành một nữ cảnh sát xinh đẹp. Cô để mái tóc buông dài và trang điểm nhẹ nhàng toát lên vẻ dịu dàng.

Ca sĩ Thu Hằng - Quán quân cuộc thi Sao Mai 2015.

Chia sẻ lý do nhận lời tham gia chương trình Âm vang chiến công, Thu Hằng bất ngờ bật mí, người yêu cô cũng làm trong ngành công an. Chính vì thế, kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân có ý nghĩa đặc biệt đối với cô.

Tham gia chương trình, Thu Hằng lựa chọn ca khúc Thời hoa đỏ của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, từng được ca sĩ Lệ Thu và Thái Bảo biểu diễn rất thành công.

Ca khúc nói về những day dứt trong tình yêu và đây là một điều khó khăn với Thu Hằng, bởi cô còn quá trẻ. Để toát lên được thông điệp của bài hát, Thu Hằng đã phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần để ngấm nội dung cũng như ca từ.

Trong hậu trường, Thu Hằng có dịp gặp gỡ người anh, người chú gạo cội trong nghề là ca sĩ Trọng Tấn và NSƯT Quốc Hưng – Giám đốc học viện Âm nhạc Quốc gia, nơi cô đang theo học.

Thu Hằng và ca sĩ Trọng Tấn.

Thu Hằng và NSƯT Quốc Hưng.

Các đồng nghiệp đi trước đều dành tặng những lời khen cho giọng hát đẹp và sự đầu tư chỉn chu của Thu Hằng, khiến cô có thêm động lực để phấn đấu ra mắt những sản phẩm chất lượng trong tương lai.