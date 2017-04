Sạt lở ở An Giang: Vết nứt vẫn lan rộng, diễn tiến khó lường

Sáng 25/4, PV báo Người Đưa Tin trở lại khúc sông Vàm Nao, nhánh của sông Hậu, thuộc ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, nơi xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng làm 14 căn nhà đổ sụp xuống sông trong tích tắc. Giây phút khủng khiếp đã trôi qua, nhưng người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đó.

Bà Nguyễn Thị Nở (64 tuổi, ngụ xã Mỹ Hội Đông) kể lại: “Tại thời điểm vụ sạt lở diễn ra, tôi đang giặt quần áo dưới sông. Bất ngờ nhiều người dân la toáng lên, cùng lúc này, nhiều căn nhà cặp mé sông đang rung chuyển, kèm tiếng động. Thấy vậy, tôi hốt hoảng chạy nhanh lên bờ, nhưng vừa đến bờ an toàn thì nhà của tôi và nhiều căn nhà khác gần đó bị cuốn mất xuống sông”.

Để tránh qua lại vùng sạt lở nguy hiểm, chính quyền địa phương đã lập nhiều chốt điều tiết giao thông

Theo quan sát của PV, toàn bộ các hộ dân trong vùng sạt lở đã được di dời đến nơi an toàn. Tuy nhiên, khu vực sạt lở giờ trở nên hoang tàn. Những hộ dân bị ảnh hưởng cũng được chính quyền tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhằm vượt qua khó khăn.

Cảnh hoang tàn sau vụ sạt lở kinh hoàng.

Ông Trương Trung Lập, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, địa phương đang tập trung toàn lực bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân là trên hết, bố trí chỗ ở tạm cho bà con.

Cũng theo ông Lập, hố xoáy vẫn tiếp diễn với các vết nứt ngày một lan rộng nên đã mở rộng vùng cảnh báo ra xa hơn và di dời tất cả người dân đến nơi an toàn. Riêng con đường liên xã huyết mạch đã bị chia cắt do sạt lở, địa phương sẽ xem xét mở đường mới nhằm đảm bảo việc đi lại cho nhân dân. Do hiện tượng vết nứt đã diễn ra trước khi sạt lở, địa phương chủ động di dời nên không thiệt hại về người, nhưng tài sản người dân bị mất là rất lớn.

Ông Lâm Quang Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhận định, đây là vụ sạt lở nghiêm trọng nhất tại Chợ Mới vài năm gần đây. Khu vực sạt lở đông dân cư, ngay sát chợ Mỹ Hội Đông nên thiệt hại về tài sản là rất lớn. Ghi nhận nguyên nhân ban đầu do hợp lưu dòng chảy của sông Hậu và sông Vàm Nao dẫn đến hình thành hố xoáy. Các hố xoáy này lại có xu hướng lệch sâu vào đất liền tạo hàm ếch và gây ra sạt lở. Hiện trường sạt lở vẫn tiếp tục có những vết nứt và khó khẳng định sẽ diễn tiến phức tạp như thế nào. Hiện tỉnh đã công bố tình trạng khẩn cấp nhằm đưa ra các giải pháp căn cơ nhất vừa giải quyết những phần việc do sạt lở gây ra và ổn định đời sống, tinh thần bà con.

Trước yêu cầu cấp bách, tỉnh An Giang đã chỉ đạo địa phương chủ động di dời tất cả đồ đạc, tài sản những hộ trong vùng nguy cơ cao, mở rộng vùng đặc biệt nguy hiểm khi hiện tượng lún nứt đang tiếp tục. Nhằm giúp bà con ổn định cuộc sống, địa phương sẽ hỗ trợ cất nhà mới ngay trên cụm tuyến dân cư vượt lũ. Riêng các hộ trong diện nguy cơ tỉnh chỉ đạo gấp rút trong thời gian ngắn nhất lập đề án và triển khai xây dựng cụm tuyến để di dời người dân vào ở nhằm sớm ổn định cuộc sống.

“Về lâu dài, giao sở NN&PTNT thuê tư vấn tiến hành khảo sát đề xuất giải pháp xử lý hố xoáy, xóa hàm ếch; giao sở Xây dựng tiến hành ngay các bước cho đầu tư cụm tuyến dân cư vượt lũ mới để xứ lý dứt điểm các hộ thuộc diện nguy cơ cao vùng sạt lở hiện tại”, ông Thi cho biết thêm.

Trước vụ sạt lở nghiêm trọng này, ngày 24/4, phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang – Lâm Quang Thi đã ký báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị, xem xét: Bố trí phần vốn Trung ương để tỉnh tiếp tục hỗ trợ di dời cho các hộ dân bị thiệt hại theo quy định; bố trí vốn để tỉnh khẩn trương xây dựng khu dân cư theo quy hoạch, bố trí tái định cư những hộ dân bị ảnh hưởng nhằm ổn định cuộc sống; hỗ trợ bố trí vốn thực hiện phương án xử lý cấp bách và lâu dài để đảm bảo an toàn đê, tính mạng, tài sản nhân dân và Nhà nước; hỗ trợ kinh phí di dời trường tiểu học về vị trí mới.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo UBND tỉnh An Giang, bộ NN&PTNT tập trung khắc phục vụ sạt lở ở sông Vàm Nao.

Thanh Lâm