Sau bạo hành ở một cơ sở mầm non, Đà Nẵng tổng kiểm tra

Ngày 1/12, đại diện UBND TP.Đà Nẵng cho biết, vừa có văn bản đề nghị các quận, huyện chỉ đạo kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở giáo dục mần non trên địa bàn. Nội dung kiểm tra về việc đảm bảo các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo đúng quy định hiện hành.

Uỷ ban cũng đề nghị có báo cáo chuyên đề về loại hình ngoài công lập, đặc biệt là nhóm, lớp độc lập tư thục quy mô từ 8 - 50 trẻ và nhóm dưới 7 trẻ. Ngoài ra, yêu cầu nêu rõ rà soát lại toàn bộ đội ngũ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và người lao động tại các trường mầm non tư thục, nhóm, lớp độc lập tư thục theo đúng quy định.

Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra các cơ sở mầm non.

Kết quả kiểm tra, rà soát yêu cầu gửi về sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/12 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Việc kiểm tra, rà soát nhằm đảm bảo môi trường chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố an toàn, lành mạnh.

Văn bản nêu: “Gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin nhiều vụ bạo hành trẻ em, trong đó có cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh ở quận 12, TP.HCM, đã gây tâm lý hoang mang, bất an cho cha mẹ học sinh và tạo làn sóng phẫn nộ, bức xúc trong dư luận xã hội. Nhằm đảm bảo môi trường chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố an toàn lành mạnh, UBND TP.Đà Nẵng giao UBND các quận, huyện chỉ đạo kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn về đảm bảo các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo đúng quy định hiện hành...”.

UBND thành phố cũng giao sở Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn chi tiết về đề cương báo cáo tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, chủ nhóm, giáo viên, cấp dưỡng, điều kiện cơ sở vật chất, quy mô số lượng trẻ/nhóm, lớp, việc tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ mầm non. Cần có hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách cho người lao động, trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm mầm non, công tác đảm bảo an toàn cho trẻ, đảm bảo việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo.

Uỷ ban cũng yêu cầu cần có hướng dẫn hướng xử phạt và đình chỉ, rút giấy phép hoạt động, giấy phép thành lập đối với các cơ sở giáo dục mầm non không đảm bảo các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ đúng theo quy định hiện hành nhưng vẫn hoạt động; cơ chế giám sát của chính quyền, địa phương nhằm thực hiện các giải pháp hiệu quả bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.