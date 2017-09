Thòng lọng đang siết chặt IS

Sau một trận đánh dữ dội kéo dài vài giờ, quân đội Syria đã đập tan vòng vây của IS đối với thành phố Deir ez-Zor trong suốt 28 tháng qua.

Theo đó, những đơn vị quân đội Syria đã triển khai hệ thống phòng ngự theo hành lang giữa thành phố Deir ez-Zor và vùng đất đã giải phóng của tỉnh này, nơi được coi là điểm quan trọng cuối cùng của lực lượng quân Chính phủ Syria trong cuộc chiến chống IS.

Lính Syria tại Deir ez-Zor.

Cho tới nay, chiến dịch Deir ez-Zor đã “dễ thở” hơn và đang chờ đến ngày giải phóng hoàn toàn thành phố.

Tuy nhiên, phá vỡ phong tỏa của IS đối với thành phố này không có nghĩa là chiến tranh đã kết thúc.

Sau đó Damascus nên tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hang ổ của IS theo các hướng tỏa về phía Đông và phía Bắc, tạo tiền đề cho một cuộc đối thoại chính trị, các chuyên gia quân sự nhận xét.

Theo ông Konstantin Sivkov, một nhà phân tích quân sự Nga, kiêm Giám đốc Học viện Nghiên cứu Địa chính trị, các cuộc chiến sẽ tiếp tục diễn ra ở những thị trấn và những khu định cư nhỏ, nếu lực lượng Chính phủ Syria (SAA) chưa tham gia giải phóng Raqqa.

Điều đó xuất phát từ thực tế, thành phố này vẫn chưa được tái chiếm hoàn toàn từ tay những kẻ khủng bố.

Trên đà chiến thắng

Theo bà Elena Suponina, chuyên gia về các vấn đề Trung Đông, kiêm cố vấn Giám đốc viện Nghiên cứu Chiến lược Nga (RISS) cho hay, cuộc chiến còn rất lâu nữa mới kết thúc.

Bà Suponina tin rằng, SAA cần đẩy mạnh tấn công vì điều đó có thể giúp Damascus tăng cường vị trí của họ trong các cuộc đối thoại chính trị về tương lai đất nước.

“Việc SAA phong tỏa Deir ez-Zor và giành được những chiến thắng quan trọng ở đây là một bước ngoặt trong cuộc chiến Syria. Chính phủ Syria đang trên đà chiếm được nhiều lãnh thổ hơn từ tay những kẻ khủng bố”, bà Suponina nói với tờ Sputnik.

Bà Suponina nhấn mạnh, những cứ điểm của lực lượng khủng bố đang bị suy yếu nghiêm trọng.

Có một thực tế là IS đang vừa mất đất, vừa bị giảm đáng kể nguồn cung tài chính. Những mỏ dầu IS kiểm soát trước đây tại Deir ez-Zor giúp các tay súng thánh chiến có chi phí hỗ trợ chiến đấu, nhưng giờ đây đã không còn.

Hôm 5/9, Thống đốc Deir ez-Zor Muhammed Ibrahim Samra tiết lộ, SAA sắp bắt đầu một chiến dịch nhằm giải phóng một sân bay quân sự do IS chiếm đóng ở phía Đông của tỉnh.

Sân bay này do IS kiểm soát từ năm 2016, sau khi liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu bắn phá các vị trí của SAA trong khu vực.

Theo Thống đốc, chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã gây ra thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng của khu vực, phá hủy nhiều trường học, cầu cống, nhà máy điện và các công trình quan trọng khác trong tỉnh. Ông cho hay, những hành động đó gây bất lợi cho quân đội Syria và Nga trong quá trình giải phóng Deir ez-Zor.

Tuy nhiên, Thống đốc Samra nhấn mạnh, bất chấp những khó khăn trên, không quân Nga và Syria đã phá hủy rất nhiều thành trì của IS, gồm những khu vực trọng yếu như al-Abgaliya, al-Ayash, Ain abu Juma, al-Tabna, Jibal Tharda và al-Tih.

Sau khi giành được chiến công ở Deir ez-Zor, lực lượng quân đội Syria đã được Tổng thống Bashar al-Assad gọi điện chúc mừng, bởi đây là chiến thắng quan trọng đối với SAA sau gần 3 năm IS chiếm giữ thành phố.

Trong thời gian bị IS vây hãm, thực phẩm và đạn dược được chuyển vào thành phố chủ yếu phải thông qua đường hàng không.

Những chiếc trực thăng từ thành phố Qamishli được dùng để chở người bị thương và cung cấp nhu yếu phẩm cho nhân dân trong thành phố.

Nga vừa thông báo đã phóng tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào IS ở Deir ez-Zor.

Nga dội tên lửa vào thành trì IS

Bình luận về thành công bước đầu trên, bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh vai trò của Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga trong việc hỗ trợ quân đội Syria chọc thủng tuyến phòng thủ của khủng bố và phá vỡ thế bao vây của IS đối với Deir ez-Zor.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, tàu khu trục Đô đốc Essen đã “dội mưa” những đợt tên lửa hành trình Kalibr từ Địa Trung Hải nhằm vào các mục tiêu IS ở gần Deir ez-Zor. Thất bại của IS tại đây sẽ là thành công mang tính chiến lược đối với SAA và với diễn biến chiến sự Syria nói chung.

