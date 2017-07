Sáu tháng đầu năm 2017, PVN xuất bán 7,48 triệu tấn dầu thô

Đến dự và chỉ đạo hội nghị, có ông Nguyễn Vũ Trường Sơn – Thành viên phụ trách Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc PVN. Tham dự Hội nghị còn có các Thành viên HĐTV Đinh Văn Sơn, Nguyễn Tiến Vinh, các ông Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Hồng, Nguyễn Quốc Thập, Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Sinh Khang, Nguyễn Quỳnh Lâm. Cùng sự tham dự của đại diện các Ban chuyên môn Tập đoàn; lãnh đạo các đơn vị khai thác, kinh doanh, vận tải và chế biến dầu thô của Tập đoàn.

Theo báo cáo của Ban Thương mại Thị trường PVN, 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động mua, bán dầu thô của Tập đoàn, thông qua đơn vị đại lý, ủy thác bán dầu là Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) tiếp tục được thực hiện có hiệu quả với việc xuất bán 7,48 triệu tấn dầu khai thác ở cả trong và ngoài nước, đạt 49,76% so với kế hoạch năm 2017 vừa được Chính phủ giao bổ sung (và đạt trên 52% so với kế hoạch cũ). Khối lượng dầu thô xuất bán này đem lại trị giá 3,17 tỷ USD, chiếm gần 29% tổng doanh thu toàn Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm 2017. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2017, 3,04 triệu tấn dầu thô đã được cung cấp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đáp ứng khoảng 105% công suất chế biến của nhà máy. Trong bối cảnh khó khăn do giá dầu vẫn duy trì ở mức thấp, những kết quả nêu trên có ý nghĩa rất quan trọng đối với Tập đoàn nói riêng và đất nước nói chung.

Năm 2017 cũng là dấu mốc 30 năm của công tác xuất bán dầu thô kể từ khi lô dầu Bạch Hổ đầu tiên được xuất khẩu vào tháng 4/1987. Nhân dịp này, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Sinh Khang đã đánh giá công tác xuất bán dầu thô của Tập đoàn trong suốt 30 năm qua.

Từ những năm 1986 - 1987, khi những thùng dầu thương mại đầu tiên được sản xuất, công tác tiếp thị và xuất bán dầu thô Việt Nam đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ, khách hàng sử dụng nhằm đảm bảo dòng chảy của dầu Việt Nam không bao giờ bị ngừng trệ. Trong thời gian qua, hoạt động thương mại dầu thô luôn gắn liền với hoạt động khai thác của tất cả các mỏ dầu Việt Nam, hoạt động sản xuất của Nhà máy lọc dầu, hoàn thành mục tiêu mang lại lợi ích cao nhất cho Tập đoàn và các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí. Cho đến nay, toàn bộ 355 triệu tấn dầu thô đã được xuất bán an toàn với tổng trị giá lên đến 145 tỷ USD, đóng góp đáng kể cho nguồn thu của ngân sách Nhà nước.

“Nhìn lại chặng đường suốt 30 năm qua, để có được các kết quả trong hoạt động mua bán dầu thô như ngày hôm nay, Tập đoàn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của PVOIL, sự hỗ trợ và hợp tác giữa các Ban chuyên môn Tập đoàn và các đơn vị trong ngành như Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP), Liên doanh dầu khí Việt – Nga Vietsovpetro (VSP), Công ty Điều hành dầu khí Biển Đông (Biển Đông POC), …”, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Sinh Khang chia sẻ tại hội nghị.

Anh Thảo