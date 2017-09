Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Tòn Man (SN 1996, trú tại thôn Khâu Quang, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, vào khoảng 23h30 ngày 2/9, tại thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên ở khu vực đường liên xã khiến một người tử vong.

Đối tượng Man tại cơ quan công an.

Trung tá Nguyễn Văn Mậu, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Tuyên Quang) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, PC45 đã vào cuộc xác minh điều tra và truy bắt nghi can gây ra cái chết cho nạn nhân.

Theo tài liệu cơ quan thu thập được, nguyên nhân vụ án mạng trên xuất phát từ mâu thuẫn bột phát giữa hai nhóm thanh niên của cùng một xã Lăng Can của huyện Lâm Bình.

Nhóm thứ nhất có 4 người gồm: Đặng Tòn Man (SN 1996), Triệu Tòn Pú (SN 1995); Đặng Tòn San (SN 1992) và Bàn Toàn Chạn (SN 1997), cùng trú tại thôn Khâu Quang, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình).

Nhóm thứ 2 có 7 người gồm: Nguyễn Văn Sư (SN 1997), Nguyễn Thế Thi (SN 1997), Nguyễn Thế Nhật (SN 1996) và Nguyễn Thế Ng. (SN 1997), cùng trú tại thôn Phai Tre A. Ma Văn Chi (SN 1998), Nguyễn Thế Cường (SN 1999), Nguyễn Thế Hội ( SN 1998), cùng trú tại thôn Phai Tre B, xã Lăng Can. Nguyễn Đình Thái (SN 2000), trú tại thôn Bản Kè, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình.

Vào khoảng 22h30 phút ngày 2/9, nhóm Man đèo nhau trên 2 xe máy đi chơi từ xã Bình An, huyện Lâm Bình về, nhóm của Man rủ nhau đi đến khu vực trường THPT huyện Lâm Bình chơi.

Đến cầu Bản Kè thuộc thôn Bản Kè, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình thì gặp 4 thanh niên gồm Sư, Thi, Chi và Cường đang ngồi uống rượu tại đây.

Nhiều vụ án bắt nguồn từ việc uống rượu (Ảnh minh họa)

Cả nhóm Man đi qua rồi vòng vào Ký túc xá trường THPT Lâm Bình, tuy nhiên cổng đã khóa, cả nhóm quay trở ra.

Pú gìm số, thốc ga cho máy nổ rồ to lên mục đích để trêu nhóm của Sư đang ngồi uống rượu đồng thời “chửi đổng” rồi bỏ đi.

Sư ngồi uống rượu, thấy nhóm thanh niên làng khác đi qua “có thái độ”, thấy bực tức nên đã bảo Cường đưa thắt lưng cho mình rồi cùng Cường và Chi đuổi theo nhóm Pú.

Sau đó hai nhóm bắt kịp nhau và lao vào hỗn chiến bằng dây thắt lưng. Lúc này Thái, Hội, Nhật, Ng., là bạn của Sư, biết được Sư đang đuổi theo nhóm Pú nên cũng đi xe máy đuổi theo và lao vào “nhập hội”.

Ng. lao vào đánh Man nhưng hụt nên xoay lưng lại thì Man lao đến đâm một phát vào lưng của Ng.. Sau đó thấy yếu thế hơn nên Man hô mọi người bỏ chạy.

Trên đường về Man có nói với Pú là “Hình như tao đâm trúng một người”. Vụ hỗn chiến khiến Hội bị thương ở cằm, Ng. tử vong tại bệnh viện.

Hiện vụ án đang được công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Hòa