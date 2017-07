'See You Again' qua mặt 'Gangnam Style' về lượt xem trên YouTube

Danh sách 10 video có lượt xem cao nhất trên YouTube:

See You Again: 2,902 tỷ

Gangnam Style: 2,896 tỷ

Justin Bieber - Sorry: 2,637 tỷ

Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars: 2,551 tỷ

Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee: 2,504 tỷ

Маша и Медведь (Masha and The Bear): 2,313 tỷ

Taylor Swift - Shake It Off: 2,250 tỷ

Enrique Iglesias - Bailando (Español) ft. Descemer Bueno, Gente De Zona: 2,235 tỷ

Maroon 5 - Sugar: 2,152 tỷ

Katy Perry - Roar: 2,131 tỷ

Gangnam Style của ca sĩ Hàn Quốc PSY ra mắt vào ngày 15/7/2012 và đã trở thành một hiện tượng trên YouTube khi có số lượt xem tăng chóng mặt. Gangnam Style trở thành video được xem nhiều nhất YouTube vào ngày 24/11/2012, qua mặt video 'Baby' của Justin Bieber.

Video này cũng là video đầu tiên trên YouTube cán mốc 1 tỷ lượt xem vào ngày 24/11/2012. Hiện tại, số lượt xem của Gangnam Style là 2.896.175.327 lượt, xếp thứ 2 trong danh sách 10 video xem nhiều nhất YouTube.



Ngày 10/7 vừa qua, video clip See You Again do Wiz Khalifa và Charlie Puth thể hiện đã chính thức soán ngôi video xem nhiều nhất YouTube với 2.901.259.215 lượt. Video này đã được tải lên cách đây 2 năm, và được coi là lời tiễn biệt nam tài tử quá cố Paul Walker.

Đức Trọng