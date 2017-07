Siêu mẫu châu Á Minh Tú: Không ai muốn diễn vai ác

Trong cuộc trò chuyện với báo ĐS&PL, Minh Tú đã có những tâm sự thẳng thắn, chân thành về giấc mơ siêu mẫu châu Á và những lùm xùm liên quan đến vai trò huấn luyện viên tại The Face.

Chúc mừng Minh Tú đã trở thành siêu mẫu châu Á đầu tiên của Việt Nam. Điều gì đã đưa chị đến với Asia's Next Top Model?

Tôi tham gia Asia's Next Top Model chỉ với mục tiêu tạo dấu ấn của Việt Nam ở sân chơi này. Khi xem những mùa trước, Tú thấy, các thí sinh của Việt Nam rất có tiềm năng, nhưng lại bị loại khá sớm. Vậy nên, Tú muốn đến đó để thay đổi hình ảnh về người mẫu Việt và kỳ vọng bản thân sẽ có mặt trong top những gương mặt xuất sắc nhất của cuộc thi.

Minh Tú đã là người mẫu có tiếng tại Việt Nam, từng thả dáng trên sàn runway quốc tế danh tiếng. Chị có sợ danh tiếng sẽ bị lùi vài bước nếu thể hiện không tốt tại Asia's Next Top Model?

Có chứ, tôi rất lo lắng. Trước khi tham gia Asia's Next Top Model, tôi đã là một người mẫu có tiếng, cũng đã góp mặt trên sàn runway ở tuần lễ thời trang danh tiếng và có những thành tích riêng. Trước khi đưa ra quyết định có tham gia hay không, tôi đã phải cân nhắc rất nhiều. Tôi hiểu, nếu bị loại trước top 10, tôi sẽ bị khán giả “ném đá”. Vì vậy, Minh Tú đã cố gắng, nỗ lực trong mỗi tập thi và hài lòng với kết quả mình đạt được. Với tôi, Asia's Next Top Model là một giấc mơ đẹp. Cuộc thi này đã mang lại cho tôi nhiều thứ.

The Face là chương trình gắn liền với nhiều ý kiến trái chiều. Minh Tú có sợ sẽ “đánh rơi” hình ảnh đẹp đã xây dựng được tại Asia's Next Top Model?

Hiện tại, The Face đã lên sóng tập 5 và có vẻ như, hình ảnh đẹp của Tú trong Asia's Next Top Model đã “rơi” mất rồi. Rõ ràng, Tú ở Asia's Next Top Model được khán giả ưa thích hơn so với ở The Face. Tú là người có cá tính thẳng thắn, đôi khi vì muốn bảo vệ thí sinh của mình nên đã có những lúc rất quyết liệt. Tuy nhiên, Tú không hối hận về những việc đã làm để bảo vệ thí sinh. Nếu như được lựa chọn lại, Tú vẫn sẽ quyết tâm bảo vệ thí sinh của mình đến cùng, nhưng có lẽ sẽ thay đổi một chút, sẽ khéo léo hơn để phù hợp với khán giả Việt Nam.

Có ý kiến cho rằng, Minh Tú diễn quá sâu trong The Face. Quan điểm của chị về nhận xét này là gì?

Thực ra, không ai muốn mình diễn vai ác trên truyền hình. Minh Tú không hiểu các huấn luyện viên khác thế nào, còn bản thân Tú, những gì Tú đã thể hiện trong các tập không hề diễn xuất. Tú luôn sống đúng với bản chất của mình. Tú muốn mọi người đón nhận con người vốn có của mình chứ không phải theo một hình mẫu nào đó. Tú sẽ không diễn xuất để chiếm tình cảm của công chúng.

Tú tham gia The Face chẳng có kế hoạch gì cả. Minh Tú không suy nghĩ, mình phải làm gì, nói gì, khóc ra sao hay diễn vào những thời điểm nào. Tú không hiểu mọi người đến với chương trình thực tế thế nào, nhưng với bản thân Tú, hãy nói và hành động đúng như thực tế. Tuy nhiên, đôi lúc, Tú thấy sự thực tế của mình hơi khờ. Có lẽ, ở Việt Nam, Tú cần phải giữ kẽ hơn một chút.

Mục tiêu của Minh Tú tại The Face có phải là chiến thắng cuối cùng?

Thực tế, các huấn luyện viên đều muốn thí sinh của mình trở thành người chiến thắng, nhưng với Tú, việc trở thành quán quân không phải là điều quan trọng nhất mà là sau cuộc thi, thí sinh học được bài học nào, kinh nghiệm gì. Ấn tượng các bạn để lại trong khán giả là gì và tương lai sẽ phát triển ra sao. Bằng sự công tâm và tính chuyên nghiệp, Tú sẽ cùng 2 huấn luyện viên còn lại tìm ra gương mặt thật sự xứng đáng với ngôi vị quán quân của The Face 2017.

Chị đánh giá thế nào về HLV Lan Khuê và Hoàng Thùy?

Lan Khuê và Hoàng Thùy đều có những điểm mạnh riêng. Những thành công của 2 bạn đều đã được công chúng và giới chuyên môn ghi nhận. Họ đều là những người đã có kinh nghiệm. Vậy nên, họ chắc chắn là những đối thủ đáng gờm.

Hiện tại, Minh Tú đang là cái tên hot. Được dư luận quan tâm mang đến nhiều điều nhưng cũng tước đi nhiều thứ, chẳng hạn như sự tự do, riêng tư. Đã bao giờ chị cảm thấy mệt mỏi vì dư luận quan tâm quá mức?

Đúng là cuộc sống của Tú bị soi mói, bị nhòm ngó và phải đón nhận những ý kiến trái chiều. Nhưng, trên đời không có ai hoàn hảo cả và Minh Tú cũng đang trên con đường hoàn thiện bản thân. Tú không quan tâm đến những lời đồn đại đâu, vì đôi lúc đường cũng giống như muối vậy.

Với Tú thì như vậy, nhưng gia đình của Tú lại hoàn toàn khác. Dù nổi tiếng, nhưng Tú chưa giúp gia đình được bất cứ điều gì. Từ ngày tham gia The Face, Tú còn khiến gia đình buồn hơn. Khi người thân đọc được những lời bình luận về Tú trên mạng Internet đã thấy rất phiền lòng.

Năm nay, mọi thứ đến với Minh Tú quá nhanh. Có thể, so với các bạn khác, Tú được mọi người biết đến muộn hơn, nhưng không phải là quá muộn. Tú vẫn còn nhiều thời gian để khẳng định bản thân.

Với chị, cái quan trọng nhất là tiền bạc, nhan sắc hay điều gì khác?

Với Tú, điều quan trọng nhất là sự hạnh phúc. Hạnh phúc đối với Tú là đủ ăn, đủ mặc, được làm những điều mình thích, ăn món mình muốn, được chơi với người mình quý và học hỏi được nhiều thứ hơn. Người nổi tiếng, người nhiều tiền, người ít tiền,... dù là ai đi chăng nữa cũng đều mong muốn mình sẽ được hạnh phúc. Tú nghèo, nhưng chưa bao giờ mong muốn, đến một ngày nào đó sẽ có thật nhiều tiền. Điều Tú tìm kiếm trong cuộc sống này là tự do và hạnh phúc.

Cảm ơn những chia sẻ thẳng thắn và chân thành của chị!

Bình An