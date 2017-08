Siêu xe chục tỷ của đại gia Hà Nội hỏng nặng sau va chạm xe bồn

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 22h đêm 25/8 tại đường Yên Phụ (Tây Hồ - Hà Nội).

Thời điểm trên chiếc xe ô tô siêu sang hiệu Bentley Continental GT Speed mang biển số Hà Nội lưu thông từ đường Yên Phụ rẽ vào cửa khẩu An Dương thì bất ngờ va chạm với một xe bồn bê tông cùng chiều.

Hình ảnh vụ va chạm được người dân ghi lại.

Cú va chạm khiến đầu xe rách bung gây hư hỏng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, rất đông người dân đã có mặt tại hiện trường theo dõi. Được biết, chủ nhân xe ô tô siêu sang trên là một đại gia kinh doanh tại Hà Nội.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin vào sáng 26/8, một lãnh đạo Công an phường Yên Phụ xác nhận vụ tai nạn giao thông và cho biết vụ việc không gây thương vong về người. Riêng chiếc xe Bentley Continental GT Speed đắt tiền được cho của vị đại gia Hà Nội bị hư hỏng phần vỏ đầu.

Ngay sau khi nhận được tin báo đơn vị đã cử cán bộ ra bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Đồng thời phía Đội xử lý tai nạn giao thông (Công an quận Tây Hồ) cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.

Lãnh đạo Đội CSGT Trật tự cơ động (Công an quận Tây Hồ) cho biết: Va chạm xảy ra giữa xe bồn bê tông mang BKS 29C-XXX do tài xế Dương (ở tỉnh Hưng Yên) điều khiển và siêu xe bentley 30A-XXX do người tên Tùng (ở phố Xã Đàn, Đống Đa) điều khiển.

Hiện Đội CSGT trật tự cơ động Công an quận Tây Hồ đang tạm giữ cả hai phương tiện giải quyết xử lý theo quy định.

Chiếc siêu xe Bentley Continental GT Speed bị hỏng phần đầu sau cú va chạm với xe bồn.

Theo tìm hiểu, Bentley Continental GT Speed là mẫu xe ô tô coupe với hình dáng bắt mắt và từng gây sốt tại Việt Nam một thời khi được đưa về nước lần đầu vào giữa năm 2008.

Bentley Continental GT Speed sở hữu khối động cơ W12, tăng áp kép, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 616 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Kết hợp cùng hộp số tự động ZF 8 cấp, động cơ cho phép xe mất 4,3 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 326 km/h.

Tại Việt Nam chiếc xế sang này không có giá dưới 20 tỷ đồng. Trong khi đó, ở chiếc xe vừa gặp nạn thuộc đời 2014, giá tham khảo trên thị trường xe cũ vào khoảng 11 đến 12 tỷ đồng.

Nhất Nam