Video: Thành viên nhóm nhạc Super Junior đánh đàn cho trẻ em vùng cao.

Ngày 23/8, Siwon, thành viên của nhóm nhạc Super Junior (Hàn Quốc) đã di chuyển từ TP.Đà Nẵng đến tỉnh Kon Tum. Tại đây, nam ca sĩ đến thăm trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Đắk Na, huyện Tư Mơ Rông, quận Kon Rẫy. Tất cả giáo viên, học sinh ở ngôi trường có mặt khá sớm để đón thần tượng.

Siwon mặc quần shot cùng chiếc áo thun khá đơn giản.

Siwon ăn mặc khá giản dị, cười tươi, liên tục bắt tay và không ngần ngại chụp hình với tất cả mọi người. Anh chia sẻ: “Tôi rất vui khi đến Việt Nam, con người ở đây khá vui vẻ, hòa đồng. Chuyến đi này là một trải nghiệm khó quên trong cuộc đời của tôi”.

Anh tiếp tục chuỗi hoạt động từ thiện cho tổ chức UNICEF do S.M. Entertainment tổ chức. Tại chuyến thăm trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Đắk Na, nam ca sĩ tham gia nhiều hoạt động như vui chơi, ca hát. Đặc biệt, trong một lớp học, anh đã ngồi ở trên bục giảng, đánh đàn và hát cho các em nhỏ nghe.

Anh vui vẻ chụp hình chung với các học sinh.

Trước đó, trong 2 ngày 21 và 22/8, Siwon đã có những hoạt động tại Đà Nẵng. Anh thăm trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng. Tại đây, anh thăm các bé và thích thú khi được chơi nhạc cụ dân tộc đàn T’rưng cạnh một em gái khiếm thị. Ngoài ra, anh còn được giáo viên chỉ dẫn cho cách đánh để phát ra âm thanh hay nhất.

Anh tham gia trò chơi cùng các em học sinh.

Siwon là thành viên nhóm nhạc Super Junior của Kpop, sở hữu lượng người hâm mộ lớn tại Việt Nam. Ngoài âm nhạc, Siwon còn quen mặt với khán giả Việt qua các phim như She Was Pretty, The King of Drama… Siwon vừa mới xuất ngũ vào ngày 18/8 và kế hoạch đến Việt Nam được đánh dấu bước quay lại showbiz của anh.